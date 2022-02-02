Пьяного водителя, погубившего три поколения семьи, пытаются признать виновным в убийстве

В кассационной жалобе прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Райнер Амур ходатайствует об отмене решения Таллиннского окружного суда от 28 сентября прошлого года и ввести в исполнение решение Пярнуского уездного суда.

В кассационной жалобе адвокат Андреса Рейнарта Ану Тоомемяги просит отменить приговор окружного суда и принять новое решение, которым Рейнарт будет оправдан по предъявленному ему обвинению. В качестве альтернативы адвокат добивается решения о смягчении вынесенного Рейнарту приговора. Госсуд не принял жалобу адвоката.

28 сентября прошлого года окружной суд снял обвинение в убийстве и смягчил наказание виновнику ДТП. По оценке окружного суда деяние обвиняемого нужно переквалифицировать в дорожное преступление. Суд признал Андреса Рейнарта виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти трех человек, и назначил ему наказание в виде 10 лет и восьми месяцев лишения свободы.

В качестве дополнительного наказания суд лишил Рейнарта права управлять автомобилем в течение двух лет. Если дополнительное наказание назначается вместе с лишением свободы, дополнительное наказание распространяется на весь период отбывания основного наказания и сверх срока, установленного приговором суда, то есть этот срок продолжается после отбытия основного наказания.

Суд пришел к выводу, что в деле ошибочно определено нарушения правил дорожного движения, в том числе, то, что нарушения были совершены умышленно. Не согласился окружной суд и с тем, что наступившие в результате нарушения ПДД последствия были вызваны умышленно, а также с тем, что выявлен состав убийства при отягчающих обстоятельствах. Суд считает, что хотя обвиняемый очень серьезно нарушил многие требования Закона о дорожном движении и сделал это умышленно, у него не было умысла причинить своими нарушениями тяжкие последствия.

В данном деле крайне определяющим было то, что, несмотря на то, что дорожные нарушения были совершенны намеренно, нет данных о том, что обвиняемый, игнорируя правила движения, хотел или собирался причинить кому-то смерть или увечья.

По оценке окружного суда, из совершенного обвиняемым — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, значительное превышение скорости и движение по полосе встречного движения, и все это совершено в дневное время на шоссе с активным движением — нельзя сделать четкие выводы о том, что опасное для жизни людей поведение имеет признаки состава убийства. Согласно судебной практике, любое наносящее вред здоровью поведение может угрожать наступлением самых тяжелых последствий, но из этого нельзя автоматически сделать выводы о том, что совершающий это проявляет умысел убить.

По оценке суда, поведение обвиняемого непосредственно перед поступком — обгон автомобилей на большой скорости по встречной полосе (что подтвердили и показания свидетеля) — показало, что он хотел обогнать стоявшие впереди автомобили. До случившегося он также совершал крайне опасные обгоны без наступления каких-либо последствий. Суд считает, что поведение обвиняемого перед поступком дает основания сделать вывод, что и приближаясь к месту происшествия он хотел таким же образом обогнать стоявшие впереди машины. «Поскольку в целом установлено, что обвиняемый не тормозил при обгоне, данное обстоятельство дает основания считать, что водитель считал и надеялся, что у него получится объехать совершавший впереди левый поворот автомобиль точно так же, как он это делал только что с другими автомобилями», - отметил окружной суд.