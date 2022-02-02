Звонок из Канады спас жителя Таллинна

В 12.27 в Центр тревоги позвонила жительница Канады и сообщила, что уже два дня не может связаться с отцом, который живет на улице Кукласе в районе Мустамяэ. Как единственный родственник, она тогда связалась со знакомым, который отправился к ее отцу, но никто не отреагировал на стук в дверь.

Прибывшие на место спасатели попали в квартиру через балкон и передали пострадавшего при падении пожилого человека медикам скорой помощи, которые доставили его в больницу, сообщили BNS в пресс-службе Пыхьяского спасательного центра.

Спасатели часто сталкиваются с вызовами, когда проживающие одни пожилые люди получают травмы при падении дома и больше не могут встать или двигаться. В худшем случае пострадавший часами ждет помощи до того, как кто-то из соседей или прохожих услышит крики о помощи или близкий человек узнает о попавшем в беду родственнике.

Полезно адаптировать дома престарелых и людей с ограниченной подвижностью для предотвращения падений с тяжелыми последствиями. Для этого можно обратиться за помощью и консультацией к работникам отдела социальной помощи города.