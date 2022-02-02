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В Эстонии выявили 7186 новых случаев заражения COVID-19

Больничный коридор. ФОТО: Remo Tõnismäe

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 189 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 7186. Скончались два человека с коронавирусом.

По состоянию на утро 2 февраля, в больницах находится 352 пациента с коронавирусом. Из них 208 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 159 человек, или 76,4% не были вакцинированы, а 49, или 23,6% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 59 новых историй болезни. Скончалось два человека с коронавирусом: 62-летняя женщина и 83-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 371,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 595 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 2456 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 174 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 407 090 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,4%.

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