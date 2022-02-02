В Эстонии выявили 7186 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на утро 2 февраля, в больницах находится 352 пациента с коронавирусом. Из них 208 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 159 человек, или 76,4% не были вакцинированы, а 49, или 23,6% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 59 новых историй болезни. Скончалось два человека с коронавирусом: 62-летняя женщина и 83-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 371,5 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 595 невакцинированных человек в день.