Если увидите его, звоните в полицию: разыскивается подозреваемый в совершении преступления

Мужчина на фотографии является подозреваемым в совершении преступления против личности. Ему около 50 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. В момент совершения преступления на нем была темная текстильная куртка вроде парки, доходящая до колен, темные джинсы.

Полиция просит всех, кто узнает мужчину на фото и у кого есть претензии к нему или информация о его местонахождении, позвонить по телефону 612 4274.