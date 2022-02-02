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  • Если увидите его, звоните в полицию: разыскивается подозреваемый в совершении преступления

Если увидите его, звоните в полицию: разыскивается подозреваемый в совершении преступления

Подозреваемый. ФОТО: Полиция

Полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в совершении преступления против личности.

Мужчина на фотографии является подозреваемым в совершении преступления против личности. Ему около 50 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. В момент совершения преступления на нем была темная текстильная куртка вроде парки, доходящая до колен, темные джинсы.

Полиция просит всех, кто узнает мужчину на фото и у кого есть претензии к нему или информация о его местонахождении, позвонить по телефону 612 4274.

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