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  • Житель Эстонии осужден в России за контрабанду наркотиков

Житель Эстонии осужден в России за контрабанду наркотиков

Наркотики. ФОТО: OneSideProFoto/shutterstock.com

В Кингисеппе житель Эстонской Республики осужден за незаконное приобретение, хранение и контрабанду наркотических средств в крупном размере, сообщает прокуратура Ленинградской области.

По приговору Кингисеппского городского суда 42 летний житель Таллинна осужден за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, а также контрабанду наркотических средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч.3 ст. 229.1 УК РФ).

Судом установлено, что в период с 30 по 31 августа мужчина пересек Государственную границу Российской Федерации из Эстонской Республики, на территории Ивангорода приобрел наркотическое средство в крупном размере, после чего пересек границу в обратном направлении, где был задержан сотрудниками пограничной службы. При личном досмотре мужчины в подкладе его куртки обнаружено и изъято указанное наркотическое средство.

Вину в совершении преступления подсудимый признал, раскаялся в содеянном.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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