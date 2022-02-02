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Пожар на складе комплектующих Skoda сорвал планы по сборке популярной модели

March 22, 2021, Mnichovo Hradiste, Czech Republic: New electric cars Skoda Auto parked in a distribution center on a sunny day in the spring in Mnichovo Hradiste city near Mlada Boleslav. A car factory Skoda Auto factory a successful unit of the German Volkswagen concern in Mlada Boleslav in the Czech Republic...The car industry has been hit hard by the coronavirus crisis as lockdowns halted production lines and closed showrooms. Skoda Auto, one of the driving forces of the Czech economy, saw a 33 percent drop in sales in the first half of this year. ..Under regulatory pressure carmakers in the European Union are rolling out a slew of new electric models so they can meet tougher limits on greenhouse gases that come into full force next year. (Credit Image: © Slavek Ruta/ZUMA Wire) ФОТО: Slavek Ruta

На складах недалеко от Праги, где хранятся комплектующие для сборки автомобилей Skoda, в том числе для дверных панелей Octavia, произошел пожар.

Как пишет Motor, ущерб предварительно оценивается в один миллиард крон (примерно 40 миллионов евро). Более того, из-за случившегося автопроизводитель не сможет выпустить около 16 тысяч экземпляров модели на предприятии в Млада-Болеславе.

Возгорание произошло в ночь на воскресенье в городе Млада-Болеслав, расположенном в Среднечешском крае в 65 километров от Праги. От огня в большей степени пострадали склады и мастерские завода Grupo Antolin, выпускающего материалы для дверных панелей Skoda Octavia. Когда выпуск комплектующих будет восстановлен, неизвестно: это может занять до нескольких месяцев.

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