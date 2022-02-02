Пожар на складе комплектующих Skoda сорвал планы по сборке популярной модели

Как пишет Motor , ущерб предварительно оценивается в один миллиард крон (примерно 40 миллионов евро). Более того, из-за случившегося автопроизводитель не сможет выпустить около 16 тысяч экземпляров модели на предприятии в Млада-Болеславе.

Возгорание произошло в ночь на воскресенье в городе Млада-Болеслав, расположенном в Среднечешском крае в 65 километров от Праги. От огня в большей степени пострадали склады и мастерские завода Grupo Antolin, выпускающего материалы для дверных панелей Skoda Octavia. Когда выпуск комплектующих будет восстановлен, неизвестно: это может занять до нескольких месяцев.