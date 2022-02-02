Пенсионеры в ужасе от цен на энергию ⟩ «Пособия однозначно должны быть выше»

Пенсионерке Ильме соорудила защиту пола от ветра из подручных средств, чтобы не так дуло. Она также всегда держит открытой дверь в ванную, потому что там пол с подогревом. ФОТО: Mihkel Maripuu

Штурмовой рост цен на энергоносители, равно болезненный для Эстонии, Латвии и Литвы, сильно ударил в том числе по пенсионерам. Postimees выяснял, как в каждой из этих стран предпринимаются попытки смягчить последствия роста цен, особенно для пожилых. 83-летняя Ильме живет в Таллинне на Пярнуском шоссе, в отапливаемой газом 40-метровой квартире. Дом 1959 года не ремонтировался, в окна дует, и в квартире Ильме иногда бывает всего 17 градусов тепла.