Пенсионеры в ужасе от цен на энергию ⟩ «Пособия однозначно должны быть выше»
Штурмовой рост цен на энергоносители, равно болезненный для Эстонии, Латвии и Литвы, сильно ударил в том числе по пенсионерам. Postimees выяснял, как в каждой из этих стран предпринимаются попытки смягчить последствия роста цен, особенно для пожилых. 83-летняя Ильме живет в Таллинне на Пярнуском шоссе, в отапливаемой газом 40-метровой квартире. Дом 1959 года не ремонтировался, в окна дует, и в квартире Ильме иногда бывает всего 17 градусов тепла.