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Пенсионеры в ужасе от цен на энергию ⟩ «Пособия однозначно должны быть выше»

Пенсионерке Ильме соорудила защиту пола от ветра из подручных средств, чтобы не так дуло. Она также всегда держит открытой дверь в ванную, потому что там пол с подогревом. ФОТО: Mihkel Maripuu

Штурмовой рост цен на энергоносители, равно болезненный для Эстонии, Латвии и Литвы, сильно ударил в том числе по пенсионерам. Postimees выяснял, как в каждой из этих стран предпринимаются попытки смягчить последствия роста цен, особенно для пожилых. 83-летняя Ильме живет в Таллинне на Пярнуском шоссе, в отапливаемой газом 40-метровой квартире. Дом 1959 года не ремонтировался, в окна дует, и в квартире Ильме иногда бывает всего 17 градусов тепла.

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«Прибавка к пенсии на 100 евро будет не раньше следующего года, и получим мы только половину обещанного. Поэтому мы, пенсионеры, не осознаем, что нас между делом лишили пенсии. Этих денег не хватит», – полагает пенсионерка. Пенсия у Ильме 553 евро плюс 20 евро пособия по инвалидности. Сиделке онa дает 20 евро в неделю, чтобы та приносила еду. Нужны вспомогательные средства и лекарства...

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