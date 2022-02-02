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Попов не рекомендует снимать все ограничения сразу

Аркадий Попов. ФОТО: Madis Veltman

После перепроверки данных Департамент здоровья выяснил, что штаммом дельта было заражено 2-3% пациентов с коронавирусом, а не 11%, как считалось ранее, пишет Rus.ERR.

"Мы теряем примерно 25 человек каждую неделю", - сказал руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов в программе "Кофе+".

По его мнению, снять все ограничения сразу было бы плохим сигналом сейчас. "Общество бы поняло, что ничего страшного нет. Однако в больницах мы видим, что привозят в первую очередь невакцинированных пациентов" - подчеркнул Попов.

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