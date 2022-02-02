Много фото: интерьерные клише наших бабушек, от которых пора отказаться

Прикрытый кружевной салфеткой телевизор когда-то вызывал усмешку у тех, кто стоял в очереди за венгерскими «стенками». Вскоре пришел и их черед: гарнитуры любого вида назвали морально устаревшими, приметой бабушкиного интерьера. И вот теперь ремонты делает новое поколение. Над какими интерьерными установками уже (возможно) посмеиваются наши дети?

Освежу интерьер, переклею обои

«И не подумаю», — ответят вам двадцатилетние. В их вселенной ремонта «освежу интерьер» — равнозначно «покрашу стену».

Обоев в молодежных интерьерах все меньше, их роль свелась к акцентной стене или декоративному фризу, если речь о классике. Стены в 2022-м модно красить.

Кухня — это верхний и нижний ряд

Такая планировка была неизбежностью на изолированной кухне.

В современных домах с открытыми кухнями ценится простор. Сейчас куда более распространена планировка со шкафами на всю стену. На соседней стене может быть нижняя база без верха.

Пространство модно задействовать по вертикали — на кухне уж точно не место щелям, где будет оседать пыль и жир. Кухня в три яруса встречается в новых проектах куда чаще привычной двухрядной.

Маленькая комната должна быть светлой

Всегда считалось, что белый визуально расширяет. На самом деле, одинаково хорошо работают крайности — и светлая, наполненная светом комната, и плотный цвет в полумраке: не видно границ стен и потолка, а значит, и помещение не воспринимается маленьким.

Дизайнеры называют такие комнаты шкатулками и все чаще предлагают в проектах.

Чем меньше комната, тем мельче нужен орнамент

Крупный узор не сделает маленькую комнату просторнее. Но интерьер сразу станет выразительнее, интереснее. Когда обои похожи на настоящие произведения искусства, они будут самодостаточным украшением интерьера любой площади Нарушайте мамины правила!

Потолок должен быть белым

Было верно во времена, когда меловую побелку пытались облагородить добавлением бельевой синьки. Сейчас никому в голову не взбредет белить потолок меловым раствором. Составы изменились, возможности их колеровки — тоже.

Мы не агитируем за потолочную роспись — достаточно покрасить пятую стену на несколько тонов темнее или светлее, чем остальные четыре. Вдохновитесь: посмотрите на цветные потолки в интерьере.

Шторы — украшение окна

Раньше это понимали так: портьера без пышных складок, кистей и ламбрекена — деньги на ветер.

Конечно, шторы необходимы. Особенно если солнце будит вас летом ни свет ни заря, а из соседнего дома интерьер вашей спальни или гостиной виден без бинокля. Но ведь портьеры могут быть нейтральным фоном — не обязательно оттягивать на себя внимание от вида из окна.

В крошечную комнату — маленькую мебель

Это правило подбора мебели связано с площадью комнат. Но нередко один массивный предмет мебели может зрительно увеличить габариты комнаты.

И напротив, скопление маленькой мебели создает ненужную тесноту в квартире. Пространство, занятое крупной мебелью, компенсируйте спокойным декором и отсутствием мелких предметов мебели по соседству.

Нужно все подбирать в цвет