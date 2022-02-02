Картина дня: COVID-19 у Кристьяна Ильвеса, рекордная популярность «Ээсти 200» и тайна гостиницы «Виру»

В тридцать лет в Эстонию со 160 евро в кармане

Анастасия Огай вместе с мужем оставили успешный бизнес и решили переехать в Эстонию. Со 160 евро в кармане и полной уверенностью, что смогут жить только на те деньги, которые заработают в Таллинне. Читать далее…

«Здесь ничего нет»: 〉 Тайна 23-го этажа гостиницы «Виру»

Ровно 50 лет назад, в 1972 году в Таллинне открылась самая большая в городе гостиница «Виру». Официально в ней 22 этажа, а на самом деле – 23. Нечто, скрытое в верхнем этаже, оставалось тайной целых 20 лет. Читать далее…

EKRE – самая популярная партия, рейтинг «Ээсти 200» достиг рекордного уровня

Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Эстонскую консервативную народную партию поддерживают 24%, Партию реформ — 21,6% и Центристскую партию 20,8% граждан, имеющих право голоса. Читать далее…

«Я делаю это для себя и своей психики»: история выпускницы, решившейся на академический год

Окончание школы и поступление в университет – это один из самых важных, а может быть, и самый важный период в жизни человека, определяющий его дальнейшую судьбу. Зачастую очень трудно определиться с будущей профессией, а ошибка повлечет за собой отсутствие интереса к учебе, пустую трату денег и времени. Чтобы избежать подобного сценария, те, кто еще не определился, могут взять год на размышления, так называемый gap year (академический год). Это позволит лучше узнать себя и свои способности, понять, чем действительно хотелось бы заниматься и в каком направлении идти. Читать далее…

Пьяного водителя, погубившего три поколения семьи, пытаются признать виновным в убийстве

В среду Госсуд рассмотрит жалобу прокурора по делу виновника аварии с тремя погибшими на Сааремаа Андреса Рейнарта. Читать далее…

В Эстонии выявили 7186 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 13 189 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 7186. Скончались два человека с коронавирусом. Читать далее…

TLT объявило тендер на приобретение 15 электробусов и необходимых зарядных станций

Предприятия AS Tallinna Linnatransport объявило тендер на приобретение 15 электробусов, с возможностью докупить еще 15 машин. Тендер является частью стратегии предприятия по переходу на экологичный общественный транспорт. Согласно планам, первые электробусы должны прибыть в столицы уже летом 2023 года. Читать далее…

Работники заболевают, а замену не найти

Волна заражения омикроном захлестнула всю Эстонию, и вчера прибавилось почти 6500 заболевших. Широкое распространение коронавируса оказало давление на предприятия, но не обошло стороной и Клинику Тартуского университета, в которой из-за заражения на работу не вышли сто сотрудников. Читать далее…

Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес сдал положительную пробу на коронавирус

В среду спортсмен должен был дать пресс-конференцию, но вместо него к журналистам вышел руководитель сборной Рауно Лойт и доктор Михкель Мардна. Читать далее…

Пенсионеры в ужасе от цен на энергию 〉 «Пособия однозначно должны быть выше»

Штурмовой рост цен на энергоносители, равно болезненный для Эстонии, Латвии и Литвы, сильно ударил в том числе по пенсионерам. Postimees выяснял, как в каждой из этих стран предпринимаются попытки смягчить последствия роста цен, особенно для пожилых. 83-летняя Ильме живет в Таллинне на Пярнуском шоссе, в отапливаемой газом 40-метровой квартире. Дом 1959 года не ремонтировался, в окна дует, и в квартире Ильме иногда бывает всего 17 градусов тепла. Читать далее…

Директор школы: последнее решение правительства обеспокоило учителей