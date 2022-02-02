Эпик: заболеваемость коронавирусом вновь растет среди пожилых
По словам координатора мер по профилактике коронавируса Таллиннской горуправы Эстер Эпик, заболеваемость коронавирусом вновь растет среди пожилых.
По словам координатора мер по профилактике коронавируса Таллиннской горуправы Эстер Эпик, заболеваемость коронавирусом вновь растет среди пожилых.
По словам Эпик, коэффициент заболеваемости указывает на крайне интенсивное распространение и на данный момент все уезды достигли красного уровня — лидируют Харьюмаа и Тартумаа, но заболеваемость растет и в других регионах.
Среди возрастных групп тенденция роста заболеваемости была интенсивнее всего среди детей школьного возраста, много новых случаев также среди людей, которые, скорее всего, живут в семьях с школьниками.
«Если пару недель назад тенденция заболеваемости среди людей в возрасте от 80 лет снижалась, то теперь и среди них заболеваемость растет», — сказала Эпик, добавив, что это серьезная проблема, потому что уровень вакцинации пожилых в Эстонии ниже, чем во многих других странах.
Она добавила, что чем сильнее будут смягчать ограничения, тем тщательнее люди должны будут думать о своей защите — носить маски, при необходимости делать экспресс-тесты и, разумеется, вакцинироваться.
По словам Эпик, с омикрон-штаммом связано много неопределенности, например, неизвестно, является ли он более щадящим, чем прошлые штаммы, или причина в том, что многие вакцинировались и многие уже переболели.