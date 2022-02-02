Эпик: заболеваемость коронавирусом вновь растет среди пожилых

По словам Эпик, коэффициент заболеваемости указывает на крайне интенсивное распространение и на данный момент все уезды достигли красного уровня — лидируют Харьюмаа и Тартумаа, но заболеваемость растет и в других регионах.

Среди возрастных групп тенденция роста заболеваемости была интенсивнее всего среди детей школьного возраста, много новых случаев также среди людей, которые, скорее всего, живут в семьях с школьниками.

«Если пару недель назад тенденция заболеваемости среди людей в возрасте от 80 лет снижалась, то теперь и среди них заболеваемость растет», — сказала Эпик, добавив, что это серьезная проблема, потому что уровень вакцинации пожилых в Эстонии ниже, чем во многих других странах.

Она добавила, что чем сильнее будут смягчать ограничения, тем тщательнее люди должны будут думать о своей защите — носить маски, при необходимости делать экспресс-тесты и, разумеется, вакцинироваться.