Магия чисел: сегодняшний день очень популярен среди молодоженов

«С 2001 года магия чисел влияет на распорядок нашей работы, побуждая множество пар подавать заявления о желании вступить в брак, потому что даты с повторяющимися числами считаются счастливыми, - сказала директор департамента Карин Каск. – Молодожены также отмечают, что особенные даты легче вспомнить впоследствии, в годовщину свадьбы».

Сегодня в ЗАГСе регистрация брака будет проходить в двух залах, церемонии будут вести трое распорядителей. Обычно среди недели зимой в среднем проходит регистрация 12 пар. «Со своей стороны мы делаем все, чтобы сегодняшний день для всех сторон прошел незабываемо и комфортно, несмотря на увеличение числа бракосочетаний».