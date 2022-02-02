Магия чисел: сегодняшний день очень популярен среди молодоженов
В Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния сегодня состоится регистрация 22 пар, что почти вдвое больше, чем обычно в зимние будние дни.
В Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния сегодня состоится регистрация 22 пар, что почти вдвое больше, чем обычно в зимние будние дни.
«С 2001 года магия чисел влияет на распорядок нашей работы, побуждая множество пар подавать заявления о желании вступить в брак, потому что даты с повторяющимися числами считаются счастливыми, - сказала директор департамента Карин Каск. – Молодожены также отмечают, что особенные даты легче вспомнить впоследствии, в годовщину свадьбы».
Сегодня в ЗАГСе регистрация брака будет проходить в двух залах, церемонии будут вести трое распорядителей. Обычно среди недели зимой в среднем проходит регистрация 12 пар. «Со своей стороны мы делаем все, чтобы сегодняшний день для всех сторон прошел незабываемо и комфортно, несмотря на увеличение числа бракосочетаний».
Зарегистрировать брак в Таллиннском ЗАГСе во вторник, 22 февраля 2022 года, выразили желание 32 пары, церемонии пройдут во всех трех залах дворца бракосочетаний.