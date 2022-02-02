Фото ⟩ Обледеневший поезд Elron сломался на полпути
Поезд Elron, двигавшийся по маршруту Таллинн-Тарту, сломался в Йыгева сегодня, 2 февраля. «На станции Йыгева поезд дергался каждые двадцать метров», — описал поездку читатель Postimees.
Поезд Elron, двигавшийся по маршруту Таллинн-Тарту, сломался в Йыгева сегодня, 2 февраля. «На станции Йыгева поезд дергался каждые двадцать метров», — описал поездку читатель Postimees.
Когда поезд уже не мог двигаться, машинист сообщил пассажирам, что поезд сломался.
Пассажиры были направлены на автобусную станцию Йыгева ждать автобус на замену. Elron прокомментировал, что автобусы везут пассажиров по тому же расписанию, что и поезд.
«Каждый день у нас более 200 отправлений, и поезда ходят по 15-16 часов в день, в зависимости от продолжительности маршрута. В связи с этим могут возникнуть технические проблемы, которые всегда будут решены в кратчайшие сроки», — пояснили в Elron и принесли пассажирам извинения.
Если поезд задерживается более чем на полчаса, Elron возместит стоимость проезда.