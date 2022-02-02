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Фото ⟩ Обледеневший поезд Elron сломался на полпути

Поезд Elron, двигавшийся по маршруту Таллинн-Тарту, сломался в Йыгева сегодня, 2 февраля. «На станции Йыгева поезд дергался каждые двадцать метров», — описал поездку читатель Postimees.

Когда поезд уже не мог двигаться, машинист сообщил пассажирам, что поезд сломался.

Пассажиры были направлены на автобусную станцию ​​Йыгева ждать автобус на замену. Elron прокомментировал, что автобусы везут пассажиров по тому же расписанию, что и поезд.

«Каждый день у нас более 200 отправлений, и поезда ходят по 15-16 часов в день, в зависимости от продолжительности маршрута. В связи с этим могут возникнуть технические проблемы, которые всегда будут решены в кратчайшие сроки», — пояснили в Elron и принесли пассажирам извинения.

Если поезд задерживается более чем на полчаса, Elron возместит стоимость проезда.

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