Опубликован топ-20 самых ожидаемых смартфонов 2022 года
Специалисты Mozillion провели свежее исследование, демонстрирующее список 20 самых ожидаемых смартфонов 2022 года. Сюрприза, разумеется, не случилось — на первом месте разместился iPhone 14.
Специалисты Mozillion провели свежее исследование, демонстрирующее список 20 самых ожидаемых смартфонов 2022 года. Сюрприза, разумеется, не случилось — на первом месте разместился iPhone 14.
Флагман Apple в общей сложности набрал 1 110 030 поисковых запросов. Идущий следом за ним Samsung Galaxy S22 может похвастаться лишь показателем в 518 тыс запросов — в два раза меньше, пишет Ferra.
Что интересно, замыкает тройку лидеров также устройство от Apple — iPhone SE (2022). Его в общей сложности искали 285 000 раз.
Стоит отметить, что на 17 месте, внезапно, расположился первый складной смартфон Google — Google Pixel Fold. На его долю пришлись не самые внушительные 24 700 тыс поисковых запроса.