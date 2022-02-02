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Опубликован топ-20 самых ожидаемых смартфонов 2022 года

Смартфоны. Иллюстративное фото. ФОТО: JUSTIN SULLIVAN

Специалисты Mozillion провели свежее исследование, демонстрирующее список 20 самых ожидаемых смартфонов 2022 года. Сюрприза, разумеется, не случилось — на первом месте разместился iPhone 14.

Флагман Apple в общей сложности набрал 1 110 030 поисковых запросов. Идущий следом за ним Samsung Galaxy S22 может похвастаться лишь показателем в 518 тыс запросов — в два раза меньше, пишет Ferra.

Что интересно, замыкает тройку лидеров также устройство от Apple — iPhone SE (2022). Его в общей сложности искали 285 000 раз.

Топ-20 самых ожидаемых смартфонов. ФОТО: Скриншот.

Стоит отметить, что на 17 месте, внезапно, расположился первый складной смартфон Google — Google Pixel Fold. На его долю пришлись не самые внушительные 24 700 тыс поисковых запроса.

Топ-20 самых ожидаемых смартфонов. ФОТО: Скриншот.

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