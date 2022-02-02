У северных соседей: почему российский самодержец ночевал в Хельсинки на соломе

«В 1833 году император Николай I с супругою изволили совершить путешествие в Финляндию. Тогда в гордой столице нашей не оказалось места, где император смог бы приклонить голову. Не подобает самодержцу располагаться в апартаментах, внаем взятых у частного лица, а потому решено было устроить императорское ложе в большом зале ратуши. Как рассказывают, император был ложем недоволен и повелел снять с него матрац и перины и принести соломы, коею ложе и заполнили. Император затем провел ночь свою, почивая на голой соломе», — такая заметка, повествующая о вынужденно безыскусном быте российского самодержца во время визита в Финляндию, была опубликована в 1884 году в газете Hämäläinen.

Постройку императорского дворца в Хельсинки начали впервые планировать в 1811 году, за год до того, как город стал столицей Финляндии. Однако подходящее для строительства место никак не находилось. Сперва было решено заложить фундамент на соседнем с Сенатской площадью взгорке, но там в итоге началось строительство собора Святого Николая.

В районе Улланлинна на пути строителей стояла обсерватория, возвышающаяся на холме, а напротив здания сената уже красовался университет. Архитектор Карл Людвиг Энгель, которому было поручено строительство, вознамерился построить в районе Катаянокка рыцарский замок в готическом стиле, но вместо этого там начали возводить Успенский собор.

Планам мешало и то, что сперва они должны были пройти все круги бюрократии, после чего их утверждал сам император, и процесс этот тяжело было назвать быстрым.

В 1837 году, когда в Финляндии узнали, что император Николай I готовится к новой поездке в княжество, началась настоящая спешка. Чтобы сэкономить время и деньги, было решено купить для августейших нужд самый роскошный особняк в столице. Самодержец этот план одобрил.