Станет ли Беларусь плацдармом для нападения России на Украину
Белорусские и украинские эксперты рассказали Deutsche Welle о возможной эскалации российско-украинского конфликта и роли в этом Беларуси.
Белорусские и украинские эксперты рассказали Deutsche Welle о возможной эскалации российско-украинского конфликта и роли в этом Беларуси.
Недавняя переброска российской военной техники в Беларусь – это подготовка к учениям "Союзная решимость" или к войне с Украиной? Почему ряд экспертов считает, что участие в российско-украинском конфликте грозит Беларуси потерей независимости?
Заместитель директора украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь отмечает, что, несмотря на попытки администрации Александра Лукашенко представить себя донором безопасности в регионе, эксперты и военные в Украине всегда рассматривали территорию Беларуси как потенциальный театр военных действий, который Россия будет использовать для разворачивания военной инфраструктуры. "Россия и Беларусь подписали договор о создании совместной группировки вооруженных сил. В документе прямо указывается, что вооруженные силы Беларуси в особый период и в военное время практически переходят под управление вооруженных сил Российской Федерации", - напоминает Самусь.
По мнению эксперта, если в Беларуси расположить российские ракетные войска, авиацию, десантные части, силы специальных операций и разведку, то их можно эффективно использовать для нанесения ударов от восточной до западной границы Украины, а также вглубь страны - а в это же время со своих границ, а также с территорий Крыма и Донбасса создавать угрозу сухопутными компонентами.
В свою очередь, белорусский военный обозреватель Александр Алесин убежден, что России не выгодно нападать на Украину в открытом бою, лобовым ударом или ударом из Беларуси.
"Россияне пишут, что сухопутные войска они туда не направят, а будет мощнейший ракетный и авиационный удар, - говорит Алесин. - Беларусь могла бы помочь предоставлением своей территории для российской авиации и переброски ракетных комплексов "Искандер".
В то же время эксперты не исключают усиления гибридных атак - информационных, психологических, кибератак, которым Украина подвергается с 2014 года. "Кибероперацией можно нарушить систему управления государством, войсками и критической инфраструктурой. Дальше Россия может попробовать использовать гибридные методы, чтобы захватить административные здания, создать хаос по казахстанскому сценарию", - комментирует Михаил Самусь.
Глава варшавского Центра политического анализа Павел Усов также считает, что Россия, скорее всего, решится на гибридные действия в отношении Украины. "Открытая война чревата огромными последствиями, прежде всего, жертвами среди мирного населения в Украине и жертвами в живой силе со стороны российских войск. Россия, понимая все риски, в том числе, со стороны международного сообщества, будет избегать вовлечения в прямой конфликт", - отмечает Усов.
По его словам, в этом случае Беларусь крайне необходима России для усиления давления, создания дополнительных точек угроз, реализации каких-то провокаций. Все это будет нагнетать в Украине напряжение и может вызвать внутриполитический хаос перед угрозой войны.
"Независимо от того, как закончится конфликт с Украиной, России необходимо будет продемонстрировать успех своего внешнеполитического давления, результаты противостояния с Западом. Одним из них может быть включенность Беларуси в военную инфраструктуру России, подчинения страны российским стратегическим интересам, размещение здесь логистических центров, стационарных военных объектов", - не исключает Павел Усов.
Александр Лукашенко позволяет российским войскам накапливаться на территории Беларуси и уже сейчас участвует в эскалации напряженности в отношении Украины, считают в офисе Светланы Тихановской. "У Лукашенко нет никаких легальных полномочий, чтобы втягивать Беларусь в этот возможный конфликт. Даже если бы он был легитимным президентом, то должен был бы поднять этот вопрос перед белорусским народом и парламентом. Сегодня Лукашенко фактически единолично распоряжается судьбой всей страны", - комментирует глава кабинета Светланы Тихановской и ее представитель по международным делам Валерий Ковалевский.
В нынешней ситуации, отмечает Ковалевский, существует угроза не только военного конфликта с Украиной, но и потери независимости Беларуси.
"С нашей точки зрения, крайне опрометчиво позволять российским войскам накапливаться на нашей территории без понимания того, на какое время они приходят, в каком количестве, какие условия для их выхода из Беларуси. Россия имеет свои аппетиты в нашем регионе: если она смотрит на Украину как на какое-то временное государственное образование, точно так же она смотрит и на Беларусь", - говорит глава кабинета Тихановской.
В случае открытого военного конфликта с Украиной, прогнозирует, в свою очередь, Павел Усов, Беларусь и Россия будут рассматриваться как единый агрессивный политический организм, в отношении которого будет усилена международная изоляция и экономическое давление.
Если речь будет идти о гибридных атаках, а на белорусской территории при этом останутся российские вооруженные силы, Беларусь окончательно перестанет восприниматься как субъект политики и независимая страна.
"Здесь, думаю, надо будет делать упор на формирование на базе политических центров (оппозиции. - Ред.) по сути правительства в изгнании. Это будет единственное легитимное правительство Беларуси за рубежом, - отмечает эксперт. - Будет разрушен весь миропорядок, мы войдем в эпоху открытого противостояния, холодной войны, международные институты и договоренности не будут иметь никакого значения".
"Может развернуться огромный военный конфликт, это будет катастрофа для Европы, Украины, России, Беларуси. Если с территории Беларуси полетит авиация и ракеты, естественно, Украина будет отвечать. Это может иметь тяжелейшие последствия для отношений между нашими народами", - говорит Михаил Самусь. Он уверен, что задача Владимира Путина - обеспечить стабильность своего режима на следующие 20-30 лет, поэтому в его интересах поссорить украинцев и белорусов.
"СМИ должны призывать белорусов к солидарности с украинцами, укреплять эмоциональную связь, чтобы не возникало конфликтов на бытовом, личностном уровне. Украинцы оказали огромную помощь белорусам, вынужденным мигрировать после 2020 года, также многие белорусы участвовали в войне против России, гибли в Украине. Этот капитал взаимоотношений необходимо сохранять. Должно быть четкое разделение между белорусским народом и тем, что делает Лукашенко", - уверен Павел Усов.