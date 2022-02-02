Станет ли Беларусь плацдармом для нападения России на Украину

Лукашенко единолично распоряжается судьбой страны

Александр Лукашенко позволяет российским войскам накапливаться на территории Беларуси и уже сейчас участвует в эскалации напряженности в отношении Украины, считают в офисе Светланы Тихановской. "У Лукашенко нет никаких легальных полномочий, чтобы втягивать Беларусь в этот возможный конфликт. Даже если бы он был легитимным президентом, то должен был бы поднять этот вопрос перед белорусским народом и парламентом. Сегодня Лукашенко фактически единолично распоряжается судьбой всей страны", - комментирует глава кабинета Светланы Тихановской и ее представитель по международным делам Валерий Ковалевский.

В нынешней ситуации, отмечает Ковалевский, существует угроза не только военного конфликта с Украиной, но и потери независимости Беларуси.

"С нашей точки зрения, крайне опрометчиво позволять российским войскам накапливаться на нашей территории без понимания того, на какое время они приходят, в каком количестве, какие условия для их выхода из Беларуси. Россия имеет свои аппетиты в нашем регионе: если она смотрит на Украину как на какое-то временное государственное образование, точно так же она смотрит и на Беларусь", - говорит глава кабинета Тихановской.

Задача Путина - поссорить украинцев и белорусов

В случае открытого военного конфликта с Украиной, прогнозирует, в свою очередь, Павел Усов, Беларусь и Россия будут рассматриваться как единый агрессивный политический организм, в отношении которого будет усилена международная изоляция и экономическое давление.

Если речь будет идти о гибридных атаках, а на белорусской территории при этом останутся российские вооруженные силы, Беларусь окончательно перестанет восприниматься как субъект политики и независимая страна.

"Здесь, думаю, надо будет делать упор на формирование на базе политических центров (оппозиции. - Ред.) по сути правительства в изгнании. Это будет единственное легитимное правительство Беларуси за рубежом, - отмечает эксперт. - Будет разрушен весь миропорядок, мы войдем в эпоху открытого противостояния, холодной войны, международные институты и договоренности не будут иметь никакого значения".

"Может развернуться огромный военный конфликт, это будет катастрофа для Европы, Украины, России, Беларуси. Если с территории Беларуси полетит авиация и ракеты, естественно, Украина будет отвечать. Это может иметь тяжелейшие последствия для отношений между нашими народами", - говорит Михаил Самусь. Он уверен, что задача Владимира Путина - обеспечить стабильность своего режима на следующие 20-30 лет, поэтому в его интересах поссорить украинцев и белорусов.