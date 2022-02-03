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С 1 марта вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей

Кристиан Яани ФОТО: Konstantin Sednev

В четверг на заседании правительства министр внутренних дел Кристиан Яани представит постановление о повышении расценок на эвакуацию, хранение и охрану автомобилей.

Сейчас транспортировка транспортного средства на место хранения или в полицию обходится владельцу примерно в 65 евро, но с 1 марта эта сумма увеличится на 40-50 евро, передает Rus.ERR.

В Эстонии около 920 000 транспортных средств и примерно 700 000 владельцев водительских удостоверений. Ежегодно полиция эвакуирует около 3000 транспортных средств.

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