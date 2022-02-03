ФОТО: dmitrykokh.com

В 2021 году фотограф Дмитрий Кох вместе с друзьями отправился в государственный заповедник на остров Врангеля на Чукотке, чтобы сфотографировать белых медведей. Из-за шторма путешественникам пришлось сделать остановку, и медведей в итоге сфотографировали… на заброшенной метеостанции. Фотографии вызвали огромный интерес в западной прессе.

Русская служба Би-би-си поговорила с Дмитрием об этом случае и спросила, каким было путешествие, фото из которого в итоге были отмечены наградой на фотоконкурсе.

«Мы заметили, что в окнах что-то шевелится»

У бизнесмена-айтишника и фотолюбителя Дмитрия Коха была давняя мечта - сделать качественную фотографию белого медведя.

«Я их раньше снимал в разных местах, но хорошо сфотографировать не получалось. И ради этого мы с командой специально поехали на Чукотку», - рассказывает Дмитрий.

Конечной целью экспедиции был остров Врангеля, на территории которого находится российский государственный заповедник, известный крупнейшей в мире концентрацией родовых берлог белого медведя. Согласно данным заповедника, в этом месте ежегодно залегают в берлоги до 500 медведиц.

Свое приключение Дмитрий и его друзья начали в Анадыре, административном центре Чукотского автономного округа. К экспедиции готовились очень долго, сняли парусную яхту, на которой предстояло преодолеть две тысячи километров.

В один из дней экспедиционную команду предупредили о шторме. Путешественники решили переждать бурю и пришвартовавшись у небольшого острова Колючин. Именно там и находилась заброшенная метеостанция: здесь и состоялось знакомство с местными жителями.

Белый медведь ФОТО: dmitrykokh.com

«Мы заметили, что в окнах станции что-то шевелится. Мы достали бинокли, а там - медведи», - рассказывает Дмитрий.

Но приближаться к хищникам фотограф не стал. Для съемок он использовал дрон с камерой.

«С одной стороны, это комично, но с другой - сюрреалистично»

«Я смотрел множество сюжетов и просмотрел огромное количество фотографий белых медведей, - говорит Дмитрий. - Я не видел, чтобы медведи так массово жили в заброшенных постройках и выглядывали из окон».

По его словам, в этом есть определенный сюрреализм. «С одной стороны, это выглядит комично, но с другой - сюрреалистично, потому что эти здания уже очень старые, они разрушаются. Когда я это все снимал, я думал о том, что все, что нас окружает, - моя машина, здания, сотовые телефоны, компьютеры, самолеты - все это, рано или поздно, разрушится. Вот так же, как эта база», - делится впечатлениями Дмитрий.

Белый медведь ФОТО: dmitrykokh.com

«Все, что делает человек, рано или поздно исчезнет, - полагает он. - При этом жизнь будет продолжаться. И медведи будут жить там, где раньше жили мы, если будем так относиться к этой памяти. Да и медведи могут тоже скоро исчезнуть».

Почему медведи поселились в заброшенных зданиях

За ответом на этот вопрос Дмитрий Кох, как поясняет сам, ранее обращался к одному из главных экспертов по белым медведям в России - Анатолию Кочневу. Анатолий уже 15 лет живет на Чукотке и довольно часто сталкивается с этими животными.

Кочнев считает, что белые медведи ищут в заброшенных зданиях «защиту от человека».

Белый медведь ФОТО: dmitrykokh.com

«Люди на них всегда охотились и продолжают охотиться, хотя сейчас это запрещено», - рассказывает Дмитрий. Ранее представительница российского отделения Международного фонда охраны диких животных (IFAW) Мария Воронцова рассказывала агентству РИА Новости, что в России ежегодно от рук браконьеров гибнет до двух сотен белых медведей. Животные занесены в Красную книгу РФ, их общая численность в российской Арктике оценивается в 5-6 тыс. особей.

«Когда медведи слышат издалека звуки мотора или просто шум, они стараются забраться в дом, который может их защитить от возможного нападения», - передает Дмитрий наблюдения Кочнева.

Сам Дмитрий рассказывает, что перед тем, как их яхта пришвартовалась к острову, неподалеку проходил круизный лайнер. Он-то, скорее всего, и заставил медведей «спрятаться» в здании метеостанции. Но вообще, добавляет Кох, медведи - очень любопытные животные: «Их хлебом не корми, дай куда-нибудь залезть».

«Медведи будут жить, если мы будем их беречь», - резюмирует фотограф.

«Вот они, снимай!» С чего началась карьера фотоохотника

Дмитрий Кох начал делать фото дикой природы около шести лет назад, потому что, по собственному признанию, «в жизни чего-то не хватало».

Фотограф Дмитрий Кох ФОТО: dmitrykokh.com

Все началось на Азорских островах со съемки кашалотов. «Я их никогда раньше не видел, очень хотел сфотографировать их под водой», - рассказывает Кох.

«Когда мы увидели кашалотов, мои друзья буквально выпихнули меня из лодки со словами: "Вот они! Давай, снимай!", - говорит Дмитрий. - Я прыгнул, увидел эту стаю кашалотов, лихорадочно сделал снимок».

Кашалоты ФОТО: dmitrykokh.com

В итоге эта фотография заняла второе место в фотоконкурсе «Золотая черепаха».