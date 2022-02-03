Скончался политик и спасатель-доброволец Мадис Миллинг

Этой ночью Мадис Миллинг первым добрался до места пожара в волости Саку и приступил к спасению. В ходе спасательных работ он упал. Скорая помощь пыталась реанимировать его, но безрезультатно.

«Мадис Миллинг на своем примере показывал, как сделать безопаснее свою среду обитания, - сказал гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару. - Помимо управления автоцистерной и участия в спасательных операциях, Мадис провел большую работу по популяризации добровольного спасения на добровольной основе как среди населения, так и в парламенте. Соболезную семье, друзьям и коллегами Мадиса в связи с этой трагической потерей».