Скончался политик и спасатель-доброволец Мадис Миллинг
Сегодня, 3 февраля, умер член Рийгикогу от Партии реформ и член Тыдваского добровольного спасательного общества Мадис Миллинг, участвовавший в спасательных работах в волости Саку.
Сегодня, 3 февраля, умер член Рийгикогу от Партии реформ и член Тыдваского добровольного спасательного общества Мадис Миллинг, участвовавший в спасательных работах в волости Саку.
Этой ночью Мадис Миллинг первым добрался до места пожара в волости Саку и приступил к спасению. В ходе спасательных работ он упал. Скорая помощь пыталась реанимировать его, но безрезультатно.
«Мадис Миллинг на своем примере показывал, как сделать безопаснее свою среду обитания, - сказал гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару. - Помимо управления автоцистерной и участия в спасательных операциях, Мадис провел большую работу по популяризации добровольного спасения на добровольной основе как среди населения, так и в парламенте. Соболезную семье, друзьям и коллегами Мадиса в связи с этой трагической потерей».
Мадису Миллингу был 51 год. С 2012 года он работал добровольным спасателем. Спасателям, работавшим этой ночью вместе с Мадисом Миллингом, будет предложена психологическая помощь.