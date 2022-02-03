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За сутки скончались восемь человек с коронавирусом

Больница. ФОТО: Sander Ilvest

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 217 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6851. Скончались восемь человек с коронавирусом.

По состоянию на утро 3 февраля, в больницах находится 375 пациентов с коронавирусом. Из них 220 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 163 человека, или 74,1% не были вакцинированы, а 57, или 25,9% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни. Скончалось восемь человек с коронавирусом: 58-летний мужчина, 60-летний мужчина, 67-летняя женщина, 77-летний мужчина, 80-летний мужчина, 83-летний мужчина и 84-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 379,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 597,1 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 2308 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 175 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 408 851 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,5%.

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