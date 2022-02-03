За сутки скончались восемь человек с коронавирусом

По состоянию на утро 3 февраля, в больницах находится 375 пациентов с коронавирусом. Из них 220 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 163 человека, или 74,1% не были вакцинированы, а 57, или 25,9% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни. Скончалось восемь человек с коронавирусом: 58-летний мужчина, 60-летний мужчина, 67-летняя женщина, 77-летний мужчина, 80-летний мужчина, 83-летний мужчина и 84-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 379,8 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 597,1 невакцинированных человек в день.