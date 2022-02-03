Латвия согласна запустить поезд Тарту-Рига. Эстонское министерство против

Вопрос открытия железнодорожной линии Тарту-Рига периодически всплывает на поверхность, как пельмень в кипящей воде. Эта тема снова обсуждается в межправительственной комиссии Эстонии и Латвии. Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru vilciens готов вывести свои дизельные локомотивы и вагоны на линию между двумя городами, но пока не достигнуто соглашение о том, в какой степени стороны будут платить за запуск линии, пишет Postimees.