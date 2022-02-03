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Латвия согласна запустить поезд Тарту-Рига. Эстонское министерство против

Латвия согласна запустить поезд Тарту-Рига, но не раньше 2024 года. ФОТО: Kristjan Teedema

Вопрос открытия железнодорожной линии Тарту-Рига периодически всплывает на поверхность, как пельмень в кипящей воде. Эта тема снова обсуждается в межправительственной комиссии Эстонии и Латвии. Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru vilciens готов вывести свои дизельные локомотивы и вагоны на линию между двумя городами, но пока не достигнуто соглашение о том, в какой степени стороны будут платить за запуск линии, пишет Postimees.

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Руководитель отдела коммуникаций латвийского государственного предприятия Pasažieru vilciens Эгилс Крутовс сказал, что они очень положительно относятся к железнодорожному сообщению между Ригой и Тарту.

Он также сказал, что Министерство транспорта Латвии и латвийский железнодорожный перевозчик заручились поддержкой мэра Тарту Урмаса Клааса.

Однако министерство экономики и коммуникаций Эстонии по-прежнему считает, что открытие железнодорожной линии Рига-Тарту слишком дорого для кошелька правительства.

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