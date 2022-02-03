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  • А вы знаете, что в Ласнамяэ сохранилось историческое наследие XIX века?

А вы знаете, что в Ласнамяэ сохранилось историческое наследие XIX века?

Здание школы Нехату в 1988 году. ФОТО: Мати Армас, коллекция Эстонского музея под открытым небом.

Сегодня, 3 февраля в Ласнамяэ пройдет открытая дискуссия о будущем зеленой зоны Вормси, к участию в которой приглашаются местные жители.

«Мы хотим, чтобы зеленая зона Вормси стала для местных жителей еще более приятным местом отдыха, где одновременно есть и представляющие историческую ценность объекты, и расположенные возле них крайне популярные баскетбольная и детская площадки. Жители Ласнамяэ могут поделиться своим мнением о будущем этой зеленой зоны, чтобы ее развитие проходило с учетом обратной связи и идей жителей», – сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

Зеленая зона Вормси расположена на пересечении одноименной улицы с Нарвским шоссе и Ляэнемере-теэ. В 1867-1931 годах здесь работала волостная школа Нехату. В дальнейшем здание школы использовалось как частное жилье и сгорело в 1988 году. Сейчас от него остались лишь фундамент и фруктовый сад, а с историей школы прохожих знакомит установленный неподалеку временный исторический стенд.

Дискуссия о будущем зеленой зоны Вормси начнется в 16.00 на месте. К участию приглашаются жители окрестных домов.

В ходе мероприятия будут искать возможные решения для развития зеленой зоны и конкретных вариантов улучшения городского пространства, которые можно было бы реализовать уже в этом году.

Дискуссию проводит город Таллинн в рамках проекта GoGreenRoutes, цель которого – с помощью вовлечения горожан применять в городской среде различные природные решения, повысить осведомленность людей об окружающей среде и способствовать здоровому поведению.

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