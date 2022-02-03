Литовско-китайский кризис может ударить по потоку товаров в Эстонию
Цены на транспорт выросли настолько, что некоторым предприятиям приходится задуматься о том, стоит ли продолжать вести бизнес в Эстонии, пишет Postimees.
Цены на транспорт выросли настолько, что некоторым предприятиям приходится задуматься о том, стоит ли продолжать вести бизнес в Эстонии, пишет Postimees.
Если раньше для отправки товаров использовались морские контейнеры или самолеты, то во время пандемии коронавируса сектор открыл для себя железную дорогу.