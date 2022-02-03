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Литовско-китайский кризис может ударить по потоку товаров в Эстонию

Hiina rong Vilniuse terminalis kaupu laadimas. ФОТО: Xinhua/Scanpix

Цены на транспорт выросли настолько, что некоторым предприятиям приходится задуматься о том, стоит ли продолжать вести бизнес в Эстонии, пишет Postimees.

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Если раньше для отправки товаров использовались морские контейнеры или самолеты, то во время пандемии коронавируса сектор открыл для себя железную дорогу. 

Но теперь напряженность между Литвой и Китаем придала толчок потоку товаров из Азии. Еще недавно перевозка осуществлялась по железнодорожной линии, которая начиналась в Китае и заканчивалась в Литве, откуда товары затем отправлялись в Эстонию. Теперь Китай больше не хочет ничего знать о таком варианте.

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