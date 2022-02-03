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Больничная касса начнет использовать свой резервный капитал

Больничная касса. ФОТО: Madis Veltman

Правительство на состоявшемся в четверг заседании дало Больничной кассе согласие на использование в этом полугодии резервного капитала.

Всего в первом полугодии 2022 года из резервного капитала во внеочередном порядке будет привлечено 29 млн евро, в том числе 25,5 млн евро на дополнительные расходы, связанные с реструктуризацией больниц в связи с распространением COVID-19, а 3,56 млн евро на лекарства от COVID-19, в том числе на ремдесивир и ингибиторы IL6, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.

В соответствии с законом, Больничная касса Эстонии должна в 2023 году вернуть резервный капитал на требуемый уровень в 5,4 процента объема бюджета.

По состоянию на 7 января резервный капитал Больничной кассы составлял 93,2 млн евро, из которых будут использованы 29 млн евро. По бюджетному прогнозу на 2023 год объем резервного капитала должен составить 104,4 млн евро.

Прогнозируемый резервный капитал на 2022 год составляет 71,4 млн евро. Таким образом, в 2023 году необходимо будет выделить 33 млн евро, чтобы довести резервный капитал до требуемого законом уровня.

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