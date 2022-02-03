Больничная касса начнет использовать свой резервный капитал

Всего в первом полугодии 2022 года из резервного капитала во внеочередном порядке будет привлечено 29 млн евро, в том числе 25,5 млн евро на дополнительные расходы, связанные с реструктуризацией больниц в связи с распространением COVID-19, а 3,56 млн евро на лекарства от COVID-19, в том числе на ремдесивир и ингибиторы IL6, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства.

В соответствии с законом, Больничная касса Эстонии должна в 2023 году вернуть резервный капитал на требуемый уровень в 5,4 процента объема бюджета.

По состоянию на 7 января резервный капитал Больничной кассы составлял 93,2 млн евро, из которых будут использованы 29 млн евро. По бюджетному прогнозу на 2023 год объем резервного капитала должен составить 104,4 млн евро.