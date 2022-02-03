Легендарный эстонский футболист отмечает 50-летие

Он представлял эстонскую сборную с 1992 по 2009 гг., 120 раз выходил на поле. Дебют Поома состоялся в 1992 году, когда 3 июня он вышел на поле против Словении. Последняя игра Поома состоялась 10 июня 2009 года (матч против Португалии). Карьера Поома началась под руководством Романа Убакиви в юниорской команде Lõvid. Из домашних клубов он представлял Tallinn Sport и FC Flora. На заре карьеры недолго играл также в Финляндии, Швейцарии и Великобритании.

Выход на международную арену состоялся в 1997 году, когда Поом, первым среди эстонцев, присоединился к Derby County (Высшая лига Великобритании). В общей сложности он провел там шесть лет, затем на основании договора аренды перешел в клуб Sunderland, с которым позже заключил постоянный договор. Находясь в составе этого клуба он забил гол в ворота своего прежнего работодателя - Derby County. В 2006 году перешел в лондонский «Арсенал», год спустя – в Watford. Этот клуб стал последним зарубежным клубом Поома.

Работая тренером и учителем вратарей Поом также руководит и своей футбольной школой FC Nõmme United, а с 2013 года входит в правление Эстонского футбольного союза.