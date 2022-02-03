Правительство согласовало дополнительные меры по преодолению энергокризиса

Расчет субсидии основан на разнице между действующей в Эстонии ставкой акциза на природный газ (40 евро за 1000 м3) и минимальной ставкой акцизного налога в Европейском Союзе (11,3 евро за 1000 м3), т. е. 28,7 евро за 1000 м3. В то же время пособие не может быть выплачено лицам, которые уже потребляют природный газ по льготной ставке (11,3 евро за 1000 м3) или чье потребление не облагается акцизами.