Правительство согласовало дополнительные меры по преодолению энергокризиса
Правительство решило смягчить рост цен на центральное отопление в объеме 65 процентов, пишет Postimees.
Правительство решило смягчить рост цен на центральное отопление в объеме 65 процентов, пишет Postimees.
Компенсация действительна для цен за февраль и март и составляет 65 процентов от цены октября 2021 года.
Министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) объявил, что компенсация будет выплачиваться предприятиям централизованного теплоснабжения через Центр экологических инвестиций и будет автоматически отражена в счете потребителя.
Чтобы снизить затраты коммерческих потребителей природного газа, правительство поддерживает операторов сетей природного газа и производителей тепловой и электроэнергии из природного газа.
Расчет субсидии основан на разнице между действующей в Эстонии ставкой акциза на природный газ (40 евро за 1000 м3) и минимальной ставкой акцизного налога в Европейском Союзе (11,3 евро за 1000 м3), т. е. 28,7 евро за 1000 м3. В то же время пособие не может быть выплачено лицам, которые уже потребляют природный газ по льготной ставке (11,3 евро за 1000 м3) или чье потребление не облагается акцизами.
Период поддержки — март и апрель.