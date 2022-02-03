Кадыров на турнире по смешанным единоборствам на арене "Колизей" в Грозном. 28 января 2022 года. ФОТО: Chingis Kondarov/TASS

Пресс-служба главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне конфликта с семьей Янгулбаевых в ночь на четверг сообщила о его встрече с президентом России Владимиром Путиным, хотя в Кремле за несколько часов до этого заявляли, что такая встреча не планируется. То, что Путин и Кадыров встречались накануне вечером, представитель Кремля подтвердил только в четверг днем.

Что сообщили в Грозном

Путин провел в Москве рабочую встречу с Кадыровым, глава Чечни «доложил о социально-экономической ситуации» в республике и ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении, опубликованном ночью - в 0:07. «Больницы обеспечены лекарствами, кислородом, коечным фондом и средствами защиты в полном объеме. Успешно выполняется программа вакцинации», - цитировала Кадырова его пресс-служба.

Согласно сообщению, Кадыров также рассказал Путину о демографических показателях (сохраняют положительную динамику), основных экономических показателях (наблюдается устойчивый рост), инвестпроектах, сокращении безработицы до 8% и дотационности бюджета республики (до 42,4%). В январе Кадыров заявлял, что правительство России тратит на содержание Чечни 300 млрд рублей в год.

«Без России мы не выживем», - говорил Кадыров на фоне скандалов, крупнейшим из которых стала борьба властей Чечни с семьей бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чью жену чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода и посадили по арест в Грозном.

В январе Кадыров и его соратники выступили с серией угроз в адрес сыновей Янгулбаева. Жену судьи суд в Чечне в среду отправил под арест по уголовному делу о нападении на полицейского.

В пресс-релизе пресс-службы Кадырова об этом и каких-либо других конфликтных ситуациях не было сказано ни слова. Сообщение было проиллюстрировано фотографией встречи с Путиным, сделанной фотографом ТАСС 19 апреля 2017 года.

Телеканал «Грозный» позже в четверг сообщил, что Кадыров прислал ему видеозапись, сделанную в Кремле, где накануне Путин провел с ним рабочую встречу.

Что сообщил Кремль

«Вчера вечером действительно Путин принял в Кремле руководителя Чечни Кадырова. Обсуждались в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались», - рассказал в четверг днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заговорил об этом, не дожидаясь вопросов журналистов.

«Помимо всего прочего затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов. Это все, что я могу вам сказать по этой встрече», - добавил Песков.

На вопрос, обсуждалась ли на этой встрече судьба семьи судьи Сайди Янгулбаева, Песков ответил так: «Я дал ту формулировку по этой беседе, которую я мог дать. Мне больше нечего добавить».

Накануне днем Песков говорил, что президент не собирается встречаться с главой Чечни. Отвечая на вопрос, планируется ли встреча Путина с Кадыровым, он сказал, что ему о таком неизвестно. «В планах нет», - заявил тогда он.

Петр Козлов, корреспондент Русской службы Би-би-си

Российская публичная политика в президентство Владимира Путина давно работает по принципу: Кремль официально не сообщал - значит не было. Особенно это касается внутрироссийских мероприятий - встреч с президентом, заседаний, награждений и прочего.

Журналисты неоднократно выясняли, что порой о том или ином событии может сообщаться совершенно не в то время, когда оно фактически происходило. Или не сообщаться вовсе. И в этом случае все его участники держат даже сам факт события в тайне, дожидаясь, когда и будет ли вообще опубликовано сообщение на сайте Kremlin.ru.

Список обсуждавшихся тем и вопросов - тоже исключительная прерогатива администрации Кремля. Информационную политику там курируют на самом высоком уровне руководитель администрации Антон Вайно и его первый заместитель по внутренней политике Сергей Кириенко, а также замглавы администрации - и по совместительству пресс-секретарь президента - Дмитрий Песков (Песков публично заявлял, что Кремль сообщает не о всех встречах).

Эти чиновники строго следят за соблюдением многочисленных протоколов, правил и инструкций. Случившееся прошедшей ночью (тем более в тот момент, когда глава Чечни находится в центре громкого конфликта с семьей Янгулбаевых), по правилам кремлевской администрации - нарушение всех правил, протоколов и инструкций.

Создателем информационной повестки выступил не Кремль, а руководитель одного из регионов страны. По логике Кремля, это как если бы один из актеров вместо худрука театра объявляет о постановке новой пьесы. В таком случае у зрителей может возникнуть вопрос - а что же в этот момент делает худрук и главный режиссер?

Встреча после угроз

Песков накануне также комментировал слова одного из ближайших соратников Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, сказанные в адрес семьи Янгулбаевых в понедельник в прямом эфире в «Инстаграме»: «Не зная покоя ни днем, ни ночью, наши тела, души, имущество, потомство - за вами. Отрывая вам головы, работая над вами, убивать вас. У нас с вами действительно вражда, кровная месть». Песков говорил, что с высказываниями депутата должна разбираться комиссия Госдумы по этике.

Высказывания Делимханова «будут рассмотрены комиссией по вопросам депутатской этики в установленном порядке», говорится в заявлении первого зампреда комиссии Василия Пискарева («Единая Россия»), опубликованном накануне вечером на сайте Госдумы. Из заявления также следует, что комиссия рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов только «в случаях поступления соответствующих обращений».

Неизвестно, поступили ли такие обращения, однако накануне с критикой в адрес Кадырова выступил лидер одной из парламентских партий Сергей Миронов. «Призываю прокуратуру дать правовую оценку высказываниям депутата Адама Делимханова, а Федеральную службу безопасности принять все необходимые меры, чтобы безопасность членов семьи федерального судьи в отставке была надежно гарантирована», - сказал глава «Справедливой России» РИА Новости.

Митингующие в Грозном растоптали и сожгли плакаты с изображением членов семьи Янгулбаевых



На митинге присутствовали высокопоставленные чиновники, в частности, Председатель Правительства республики, министр по нацполитике, религиозные деятели.



Фото: «Грозный-информ» pic.twitter.com/kdSBvwuhvu — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) February 2, 2022

В среду в Грозном был проведен масштабный митинг, на котором сжигали портреты членов семьи Янгулбаевых. Чеченские власти утверждают, что в нем приняли участие 400 тысяч мужчин (все население Чечни, по оценкам Росстата, составляет примерно в 1,5 млн человек).

«Более 400 тысяч человек собралось на митинге в центре Грозного. На митинге присутствовали только мужчины - почти 80% всего взрослого мужского населения Чеченской Республики. Собравшиеся выразили решительный протест оскорблениям всех авлия и устазов [святых и духовных наставников] со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию», - сообщила пресс-служба телеканала «Грозный».

Газета «Коммерсант» попросила Роспотребнадзор прокомментировать митинг, проходивший на фоне рекордного распространения коронавируса. Там заявили, что решение об административном реагировании на факт проведения митинга в условиях эпидемических ограничений будет принимать управление ведомства по Чечне. «Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица», - добавил собеседник издания.

Кадыров во «ВКонтакте» поблагодарил участников митинга: «Вне всякого сомнения, каждый участник этого митинга сегодня стал защитником ислама».

Квалификационная коллегия судей в Грозном в четверг рассмотрит вопрос о «прекращении отставки» судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, пишет РБК со ссылкой на сайт коллегии. Статус судьи в отставке в январе помешал чеченским силовиком забрать Янгулбаева из Нижнего Новгорода, они увезли в республику только его жену Зарему Мусаеву. После этого судья вместе с дочерью уехал из России.