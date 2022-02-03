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  • Эстония
  • Все такая же жизнерадостная: самая пожилая жительница Эстонии отпраздновала 108-й день рождения

Все такая же жизнерадостная: самая пожилая жительница Эстонии отпраздновала 108-й день рождения

Сегодня, 2 февраля свой 108-й день рождения отмечает жительница Раквере Оттилие-Армильде Тиннури ФОТО: Ain Liiva

Сегодня, 3 февраля 108-й день рождения отмечает жительница Раквере Оттилие-Армильде Тиннури - самая пожилая жительница Эстонии, пишет Virumaa Teataja.

Оттилие-Армильде - по-прежнему жизнерадостный и активный человек. Когда представители городской управы с мэром Трийн Варек отправились поздравлять ее, она сама открыла гостям дверь и пригласила их в дом. Однако из-за риска заражения коронавирусом поздравили Оттилие-Армильде на открытом воздухе.

«Мы не сообщили заранее о своем приезде и просто хотели помахать ей в окно, но бойкая дама сама открыла дверь, — сказала Варек. — Встреча была очень приятной. С ней приходится разговаривать чуть громче, но в целом она держится молодцом».

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