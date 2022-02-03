Все такая же жизнерадостная: самая пожилая жительница Эстонии отпраздновала 108-й день рождения
Сегодня, 3 февраля 108-й день рождения отмечает жительница Раквере Оттилие-Армильде Тиннури - самая пожилая жительница Эстонии, пишет Virumaa Teataja.
Сегодня, 3 февраля 108-й день рождения отмечает жительница Раквере Оттилие-Армильде Тиннури - самая пожилая жительница Эстонии, пишет Virumaa Teataja.
Оттилие-Армильде - по-прежнему жизнерадостный и активный человек. Когда представители городской управы с мэром Трийн Варек отправились поздравлять ее, она сама открыла гостям дверь и пригласила их в дом. Однако из-за риска заражения коронавирусом поздравили Оттилие-Армильде на открытом воздухе.
«Мы не сообщили заранее о своем приезде и просто хотели помахать ей в окно, но бойкая дама сама открыла дверь, — сказала Варек. — Встреча была очень приятной. С ней приходится разговаривать чуть громче, но в целом она держится молодцом».