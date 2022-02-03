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  • Сгоревший дотла ангар с металлоломом не был застрахован

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сгоревший дотла ангар с металлоломом не был застрахован

В первые часы четверга спасателям Пярнуского уезда пришлось сразиться с "красным петухом" в ангаре на улице Рейдени в Пярну, пишет Pärnu Postimees.

В 1.06 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Пайде 7, где находится завод по производству плитки Reideni. Однако, судя по вывеске на ангаре за заводом, здание с металлической конструкцией принадлежало OÜ Simplast Profiil, и его адрес - Рейдени, 5.

Когда прибыла спасательная команда, ангар горел открытым пламенем, а его крыша частично провалилась. Спасатели приступили к тушению пожара, чтобы не допустить распространения огня на соседние постройки.

В настоящее время неизвестно, почему загорелось строение. Организатор спасательных работ, старший Гермо Калпус пояснил, что ему пока не удалось поговорить с владельцами здания, но известно, что в ангаре хранились различные транспортные средства и оборудование. Предположительно, взорвались именно топливные баки машин.

На место прибыли спасатели из Пярну, Пярну-Яагупи, Хяэдемеэсте и Килинги-Нымме, всего шесть бригад. Также присутствовали полиция и скорая помощь.

По словам Калпуса, весь ангар стал обвалоопасным, а его центральная часть рухнула. Тушение было завершено в пять часов. Ангар и находившиеся в нем машины сгорели.

Ближайший жилой дом находится в нескольких сотнях метров от сгоревшего здания.

Член правления OÜ Simplast Profiil Альмар Кабур не смог сказать, какой ущерб был причинен предприятию в результате пожара. По его словам, в ангаре хранился металлолом в ожидании продажи. «Один грузовик, погрузчик, две старые производственные линии», — перечислил Кабур, который сказал, что после пожара все это больше не имеем ни товарного вида, ни ценности.

По словам Кабура, большое количество дыма было вызвано используемыми для изоляции листами пенопласта с соседнего завода.

«Я понятия не имею, откуда начался пожар — в этом зале не было ни отопления, ни служебных помещений, хотя электричество, конечно, было», — пояснил представитель Simplast, добавив, что у него не было еще возможности узнать, кто последним посещал помещение склада и зачем.

По словам Кабура, склад металлолома придется снести и заменить новым строением. Поскольку предыдущий ангар не был застрахован, компании придется смириться с убытками.

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