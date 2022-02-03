Украина просит Германию прекратить блокировать поставку оружия другими странами

"Мы просили прекратить блокировать у правительства Германии поставку оружия другими странами. Например, просьбу правительства Эстонии поставить в Украину оружие производства еще ГДР", - сказал он, добавив, что "Германия отказывает".

Германия, по его словам, также блокирует поставку в Украину оружия по линии NSPA - специального агентства, которое позволяет прозрачно приобретать оружие.

"Мы просим не блокировать возможность нам защищаться", - заявил Резников.

При этом, по его словам, информация о поставке в Украину 5000 шлемов пока существует только на уровне заявлений. "Ни одного письменного ответа мы не получили", - сказал он.

В конце января министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщала, что Германия собирается поставить Украине 5000 защитных военных шлемов. При этом, по информации газеты Welt, Украина просила бронежилеты и 100 тысяч шлемов.