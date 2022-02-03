«Мы не сдадимся! Мы не боимся!»: как в Таллинне прошел митинг антиваксеров

Несмотря на то, что публичное мероприятие было зарегистрировано с участием до 300 человек, по оценке репортера Rus.Postimees, митингующих было значительно больше: от 1000 до 2000. Водителям, чей маршрут этим утром пролегал в непосредственной близости от места событий, был трудно пробиваться через толпу.

Среди митингующих можно было заметить таких небезызвестных личностей, как председатель Эстонской консервативной народной партии Мартин Хельме, председатель фонда «В защиту семьи и традиции» Варро Вооглайд и владелец MEM Café Элвис Брауэр.

Варро Вооглайд. ФОТО: Eero Vabamägi

В пик заболеваемости коронавирусом протестующие держались рядом друг с другом и не надевали маски. Родители взяли с собой детей. Некоторые из опрошенных признавались, что во время пандемии не соблюдают коронавирусных ограничений и поэтому требуют их отмены.

Одни люди были мирно настроены, другие, наоборот, агрессивно. Вторые не жаловали и журналистов Rus.Postimees: не скупились на оскорбления, а одна женщина даже применила к репортеру физическую силу. Объяснила митингующая свой поступок тем, что СМИ — это ужасно, а все журналисты врут. Были и те, кто не отказывался давать интервью на русском языке.

Митинг на Тоомпеа. ФОТО: Eero Vabamägi

Мероприятие привлекло и зевак — они подходили к толпе, снимали видео, а затем направлялись кто куда: в Александро-Невский собор или на прогулку в Старый город. На месте был замечен и спецназ.

Митинг на Тоомпеа. ФОТО: Eero Vabamägi

Люди держали в руках плакаты с изображениями премьер-министра Каи Каллас и министра здоровья и труда Танеля Кийка, которых обвиняли в преступлении против человечества. Кроме того, можно было заметить плакаты с таким лозунгами, как «Мы не отступим! Мы не сдадимся! Мы не боимся!», «Принудительная вакцинация — уголовное преступление», «Снять маски», «Отмените коронапаспорта!» и другие.