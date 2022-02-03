C марта музеи Таллинна раз в месяц будут открыты для бесплатного посещения

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, город планировал запустить проект «Музейное воскресенье» в феврале, однако ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации было решено отложить его на месяц.

«С учетом ожидаемого высокого интереса к музейным воскресеньям, мы решили поступить в кризисной ситуации ответственно, и на всякий случай запустить проект позже», – уточнил вице-мэр.

Последние два года отразились на участии горожан в культурной жизни, и инициатива «Музейное воскресенье» направлена, в частности, на преодоление возникшего затишья.

«Возможность бесплатного входа в музеи играет важную роль, поскольку, как показывают опросы, для части посетителей стоимость билета является преградой для посещения музея. Что, возможно, еще более важно – музейные воскресенья позволят на регулярной основе привлекать к деятельности наших музеев больше внимания», – пояснил Оя.

«За последние два года число посетителей музеев несколько снизилось, и, хотя мы надеемся на восстановление, статистика и наблюдения культурных учреждений говорят о том, что часть публики склонна терять связь с культурной сферой на длительный период. Музейные воскресенья – это один из способов помочь восстановить эти контакты и повысить посещаемость музеев», – добавил вице-мэр.

Согласно исследованию уровня удовлетворенности горожан, чаще всего люди воздерживаются от посещения музеев по причине риска инфицирования. Горожане также ссылаются на отсутствие времени, а для значительной части людей преградой является цена билетов.

На первых порах в проекте примут участие Таллиннский городской музей и его семь филиалов, а также три музея Таллиннского центра литературы. Город надеется, что впоследствии к проекту присоединятся и другие музеи города.

«Столичная сеть музеев является одной из самых густых в Европе. Музеи важны для таллиннцев, люди хотят их посещать», – подчеркнул Оя.

В стартующей 6 марта программе «Музейное воскресенье» примут участие все филиалы Таллиннского городского музея: расположенный в старом купеческом доме Музей городской жизни (Вене, 17), разместившийся в здании бывшей городской тюрьмы Музей фотографии (Раэкоя, 4/6), Музей Каламая (Коцебу, 16), детский музей Мийямилла в Кадриорге (Койдула, 21c), дом-музей Петра I (Мяэкалда, 2), музей защитных сооружений и бастионные ходы Кик-ин-де-Кёк (Команданди теэ, 2), Таллиннский русский музей (Пикк, 29a), а также три музея Таллиннского центра литературы в Кадриорге - Вильде (Рохелине аас, 3), Таммсааре (Койдула, 12a) и самый новый музей Таллинна - Музей Мати Унта (Койдула, 17).