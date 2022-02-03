Российским фигуристам запретили общаться с журналистами на Олимпиаде

«Мне сказали, что сегодня общаться не надо», — заявил Андрей Мозалев. На вопрос: «Кто запретил?», он ответил: «Руководитель».

Чемпион Европы Марк Кондратюк подчеркнул, что общаться со СМИ фигуристы будут после соревнований. О причине запрета он обещал рассказать после окончания турнира.

Ранее от общения с прессой отказались российские фигуристки-одиночницы Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. Они отметили, что будут в Пекине еще 20 дней и успеют дать интервью журналистам.