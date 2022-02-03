Завтра биржевая цена электроэнергии резко упадет

Самой высокой — 196,68 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию в пятницу будет утром с 10 до 11 часов, а самой низкой - вечером с 22 до 23 часов, когда составит 20,10 евро за мегаватт-час.

В пятницу средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии и Литве будет точно такой же, как в Эстонии. В Финляндии средняя дневная цена составит 76,30 евро за мегаватт-час, или на 40,6% дешевле.

Самая высокая цена на рынке электроэнергии Nord Pool в пятницу будет в Австрии, где средняя дневная цена составит 193,70 евро за мегаватт-час.

Средняя биржевая цена в январе в Эстонии составила 141,74 евро, что почти на 30,1 процента меньше, чем в декабре, но более чем в 2,5 раза больше, чем в тот же период прошлого года, когда за электричество платили в среднем 53,55 евро за мегаватт-час.

Осенью и зимой прошлого года биржевая цена на электроэнергию установила несколько новых ценовых рекордов в ценовой зоне Эстонии. Последний рекорд цены на электроэнергию датируется 7 декабря 2021 года, когда она составила 469,03 евро за мегаватт-час. Средняя недельная цена в то время составляла 294,58 евро.

Средняя цена за весь декабрь составила 202,65 евро, что почти в 4,5 раза больше, чем годом ранее, когда средняя биржевая цена за месяц составляла 45,49 евро.