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В одном из таллиннских парков вновь начнется ледниковый период

Ледяная скульптура. Иллюстративное фото. ФОТО: Sergei Karpukhin

В субботу вечером, 5 февраля, таллиннский парк Туви (Суур-Амеэрика 14а) вновь превратится в парк ледяных скульптур.

Выставка ледяных скульптур будет торжественно открыта в 17.00. Мероприятие, на котором гостей будет ждать увлекательное огненное шоу Müstika Tuleshow, продлится примерно час.

«В парке Туви уже второй год подряд будут установлены большие и маленькие ледяные скульптуры. В этот раз можно будет посмотреть на семь ледяных скульптур различных мифических существ. Если обычно на ледяные скульптуры можно только смотреть, то некоторые скульптуры в парке Туви рассчитаны и на то, чтобы дети могли на них сидеть и по ним лазить», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Ледяные скульптуры изготовит фирма Frostiart Baltic. Их авторами являются Донатас Мокус, Инесе Вальтере, Карлис Иле и Майа Иле.

Вход на мероприятие свободный и не требует проверки COVID-паспортов. Однако просим отказаться от посещения мероприятия, если вы чувствуете себя нехорошо.

Ледяные скульптуры простоят в парке Туви настолько долго, насколько этого позволит погода.

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