В ходе операции США в Сирии убит главарь ИГИЛ
Как сообщил президент США Джо Байден, главарь ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши был убит в ходе контртеррористической операции американских сил в Сирии.
Как сообщил президент США Джо Байден, главарь ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши был убит в ходе контртеррористической операции американских сил в Сирии.
«Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире», — сообщается в заявлении Байдена.