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В ходе операции США в Сирии убит главарь ИГИЛ

Разрушенный дом в деревне Атма, Сирия. ФОТО: YAHYA NEMAH

Как сообщил президент США Джо Байден, главарь ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши был убит в ходе контртеррористической операции американских сил в Сирии.

«Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире», — сообщается в заявлении Байдена.

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