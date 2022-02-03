Министр культуры советует в ускоренном порядке отменить ковид-сертификат для занятий спортом на улице
Хотя правительство объявило первоначальную дату, 21 февраля, когда ковид-паспорт внутри страны может исчезнуть, целесообразность ограничений на занятия спортом на открытом воздухе следует пересмотреть гораздо раньше, говорит министр культуры Тийт Терик (Центристская партия). «Совершенно необоснованно запрашивать ковид-сертификат только на основании того, огорожена или нет открытая площадка», — говорит он.