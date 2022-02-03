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  • Министр культуры советует в ускоренном порядке отменить ковид-сертификат для занятий спортом на улице

Министр культуры советует в ускоренном порядке отменить ковид-сертификат для занятий спортом на улице

Министр культуры Тийт Терик. ФОТО: Tairo Lutter

Хотя правительство объявило первоначальную дату, 21 февраля, когда ковид-паспорт внутри страны может исчезнуть, целесообразность ограничений на занятия спортом на открытом воздухе следует пересмотреть гораздо раньше, говорит министр культуры Тийт Терик (Центристская партия). «Совершенно необоснованно запрашивать ковид-сертификат только на основании того, огорожена или нет открытая площадка», — говорит он.

Терик отмечает, что разделение людей на основе вакцинации больше не является уместным.

«Несмотря на установленные на сегодняшний день сроки отмены ковид-паспорта, нам необходимо срочно пересмотреть целесообразность ограничений занятий спортом на открытом воздухе. Совершенно необоснованно запрашивать ковид-сертификат только на основании того, огорожена или нет открытая площадка», — говорит Тийт Терик.

«Во все более напряженной ситуации, когда проблемы с психическим здоровьем людей усугубляются, важно сделать занятия спортом на открытом воздухе доступными для людей. Надеемся, что вместе с научным советом мы найдем решение в срочном порядке, и соответствующее ограничение исчезнет в ближайшее время», — сказал он.

Правительственная коалиция договорилась в среду вечером, что, если число людей, нуждающихся в стационарном лечении, будет низким, проверка ковид-паспортов будет упразднена с 21 февраля. В настоящее время доступ к развлекательным заведениям и спортзалам имеют только вакцинированные от коронавируса.

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