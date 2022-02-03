Министр культуры советует в ускоренном порядке отменить ковид-сертификат для занятий спортом на улице

Терик отмечает, что разделение людей на основе вакцинации больше не является уместным.

«Несмотря на установленные на сегодняшний день сроки отмены ковид-паспорта, нам необходимо срочно пересмотреть целесообразность ограничений занятий спортом на открытом воздухе. Совершенно необоснованно запрашивать ковид-сертификат только на основании того, огорожена или нет открытая площадка», — говорит Тийт Терик.

«Во все более напряженной ситуации, когда проблемы с психическим здоровьем людей усугубляются, важно сделать занятия спортом на открытом воздухе доступными для людей. Надеемся, что вместе с научным советом мы найдем решение в срочном порядке, и соответствующее ограничение исчезнет в ближайшее время», — сказал он.