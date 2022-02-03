Еврокомиссия предлагает продлить использование цифрового COVID-сертификата ЕС

Вирус COVID-19 по-прежнему широко распространен в Европе и сейчас невозможно предвидеть, какой будет ситуация во второй половине 2022 года, сообщил представитель Еврокомиссии. Продление срока действия постановления позволило бы путешествующим в ЕС людям продолжать использовать цифровой COVID-сертификат, если члены блока сохранят определенные меры в сфере здоровья населения.

Еврокомиссия предлагает включить в число тестов, на основании которых выдается сертификат, высококачественные лабораторные тесты на антигены. Поскольку спрос на тесты на COVID-19 большой, нужно расширить ассортимент диагностических тестов.

В сертификате должно быть корректно указано число всех полученных лицом в любой стране ЕС доз вакцины, а не только число доз, введенных в выдавшей сертификат стране.

Должна быть возможность выдавать сертификаты участникам клинических испытаний вакцин от COVID-19. Эти сертификаты должны признавать и остальные страны-члены. Это поощрит дальнейшую разработку и исследование вакцин от COVID-19.

Решения об использовании цифрового COVID-сертификата ЕС внутри страны будут в дальнейшем принимать сами страны.