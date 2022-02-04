Эльмо Нюганен: для меня начался новый этап
В прошлом году Эльмо Нюганен ушел из Линнатеатра, главным режиссером которого он был с осени 1992 года. Все эти почти тридцать лет – начиная с постановки «Ромео и Джульетты», в которой он не побоялся дать заглавные роли совсем юным артистам, студентам «Школы Пансо» Катарийне Лаук и Индреку Саммулю – я следил за его творчеством не просто внимательно и заинтересованно, но часто – и с восхищением. Признаюсь, что из всех эстонских театральных режиссеров он по тому месседжу, что заключен в постановках, мне ближе всего.