Эльмо Нюганен: для меня начался новый этап

Сейчас Эльмо в Русском театре репетирует «Мертвые души» Гоголя. Сколько интервью мы с ним сделали – не счесть. Нынешнее я начал с вопроса:

- Эльмо, можно ли сказать, что сейчас пошел некий новый этап в твоей жизни. Начиная с постановки фильма «Аптекарь Мельхиор», оперы Моцарта «Дона Джованни» (для нас привычнее название «Дон Жуан – Б.Т.) в «Ванемуйне» и продолжая работой над «Мертвыми душами»?

- Как ни крути, придется согласиться. По фактам, по тому, из чего состоит мой день или, точнее, творческая часть дня, моя жизнь изменилась. Прежде всего другим стал мой статус. Я теперь свободный художник, фрилансер, работаю в разных театрах и могу позволить себе то, что раньше, в «супружеской жизни» с одним определенным театром, я не мог делать. Скажем, ставить оперу.

- Но ведь еще до «Дона Джованни» ты ставил другую оперу Моцарта, «Свадьба Фигаро», в Пярнуском театре «Эндла». Не музыкальном театре, заметим, но драматическом.

- Да. Но там я работал со студентами-вокалистами и молодыми оперными певцами. И с двумя солистами Национальной оперы «Эстония», которые пришли, так сказать, на подмогу. Но основу составляли молодые, начинающие, заинтересованные в опере – и без предубеждений – люди.

- К сожалению, я еще не видел «Дона Джованни», но успел прочесть много очень положительных рецензий о нем. И там сказано, что помимо оперных певцов в постановке занята твоя дочь Саара Нюганен, исполняющая роль, которой нет у Моцарта. Что это за роль?

- Она не поет, она участвует в постановке как драматическая актриса. Ее героиню зовут Констанца.

Мы стали командой

- Как жену Моцарта? Которая, кстати, сильно доставала своего гениального мужа.

- Еще как доставала! Она и в спектакле самая главная. Она знает про Моцарта всё. Даже больше, чем он сам знает о себе.

А если серьезно – теперь об этом я вправе говорить – в работе над постановкой совпало очень много важных моментов. Во-первых, наше сотрудничество с дирижером Ристо Йоостом, который как раз стал музыкальным руководителем «Ванемуйне». И почти сразу он позвонил мне. Я уже знал свои планы на будущее, знал, что ухожу из Линнатеатра, что у меня будет время для новой работы - и сразу же согласился. Тем более – какой материал! Мы начали обсуждать постановку, и я понял, что мы мыслим одинаково. А потом мы нашли художников из Латвии. Сценографа Катрину Нейбурга мне посоветовал знаменитый латвийский театральный художник Андрис Фрейбергс, Она тоже фрилансер и самый сильный сегодня видеохудожник Латвии. Я раньше в своих постановках ни разу еще не пользовался видео, но Катрина придумала такие решения, что я немедленно утвердил их.