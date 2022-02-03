Мэрия Таллинна утвердила Юлианну Юрченко в должности старейшины Ласнамяэ
На своем внеочередном заседании в четверг, 3 февраля, городская управа Таллинна утвердила Юлианну Юрченко в должности старейшины столичного района Ласнамяэ, пишет Rus.ERR.
На своем внеочередном заседании в четверг, 3 февраля, городская управа Таллинна утвердила Юлианну Юрченко в должности старейшины столичного района Ласнамяэ, пишет Rus.ERR.
Юрченко будет получать на посту старейшины 4200 евро в месяц.
Юлинна Юрченко (31) окончила Эстонский университет предпринимательства "Майнор" по специальности "управление бизнесом", а также управление персоналом в качестве второй специальности. Она работала заместителем старейшины Пыхья-Таллинна и исполняющим обязанности старейшины этого района.
С ноября 2019 года она работала советником-руководителем секретариата центристской фракции в Рийгикогу.
В ряды Центристской партии Юрченко вступила в 2008 году, когда ей было 18 лет.