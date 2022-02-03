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  • Мэрия Таллинна утвердила Юлианну Юрченко в должности старейшины Ласнамяэ

Мэрия Таллинна утвердила Юлианну Юрченко в должности старейшины Ласнамяэ

Юлианна Юрченко. ФОТО: KRÕÕT TARKMEEL

На своем внеочередном заседании в четверг, 3 февраля, городская управа Таллинна утвердила Юлианну Юрченко в должности старейшины столичного района Ласнамяэ, пишет Rus.ERR.

Юрченко будет получать на посту старейшины 4200 евро в месяц.

Юлинна Юрченко (31) окончила Эстонский университет предпринимательства "Майнор" по специальности "управление бизнесом", а также управление персоналом в качестве второй специальности. Она работала заместителем старейшины Пыхья-Таллинна и исполняющим обязанности старейшины этого района.

С ноября 2019 года она работала советником-руководителем секретариата центристской фракции в Рийгикогу.

В ряды Центристской партии Юрченко вступила в 2008 году, когда ей было 18 лет.

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