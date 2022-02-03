Мэрия Таллинна утвердила Юлианну Юрченко в должности старейшины Ласнамяэ

Юрченко будет получать на посту старейшины 4200 евро в месяц.

Юлинна Юрченко (31) окончила Эстонский университет предпринимательства "Майнор" по специальности "управление бизнесом", а также управление персоналом в качестве второй специальности. Она работала заместителем старейшины Пыхья-Таллинна и исполняющим обязанности старейшины этого района.

С ноября 2019 года она работала советником-руководителем секретариата центристской фракции в Рийгикогу.