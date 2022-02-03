В России запретят вещание Deutsche Welle

Власти РФ объявили о введении санкции против немецкой медиакомпании Deutsche Welle в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 3 февраля, на официальном сайте МИД РФ. В частности, будет закрыт корреспондентский пункт DW в Москве, сотрудников российского бюро DW лишат аккредитации, будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой медиакомпании на территории России.

Как говорится в заявлении МИД, российские власти намерены рассмотреть вопрос о признании DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции "иностранного агента".

в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".

Как говорится в заявлении российского МИДа, Москва намерена составить список немецких граждан, которых она считает причастными к "ограничению вещания RT DE и оказанию давления" на российский гостелеканал. Им будет запрещен въезд в Россию. Список публиковаться не будет.

Гендир DW: Запрет не повлияет на освещение нами событий в России

Решение о лишении аккредитации сотрудников DW в РФ и закрытии корпункта "не поддается пониманию" и является "чрезмерной реакцией" российских властей, заявил в четверг, 3 февраля, генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург. По его словам, корреспондентский пункт DW в Москве продолжит работать в обычном режиме, пока в медиакомпанию не будут официально доставлены соответствующие документы от властей РФ. "Даже если в конечном итоге нам придется закрыть корпункт в Москве, это не повлияет на освещение DW событий в России. Напротив, мы его значительно расширим", - заметил Лимбург.

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