Черным по-белому ⟩ Изменились карантинные правила, а также общие ограничения в связи с поездками
Правительство приняло сегодня решение с понедельника, 7 февраля, отказаться от требования соблюдения карантина для близкоконтактных детей и подростков, если они здоровы и не имеют симптомов COVID. Начиная с 14 февраля, у детей и подростков в пределах Эстонии больше не будут требовать COVID-сертификат. Кроме того, меняются требования в части карантина для работников здравоохранения с целью позволить им выполнять неотложные рабочие обязанности.