Черным по-белому ⟩ Изменились карантинные правила, а также общие ограничения в связи с поездками

Изменяются связанные с поездками ограничения

В основе новых касающихся поездок правил, которые вступят в действие 7 февраля, лежат обновленные рекомендации Совета Европейского союза, а также обновленная оценка риска Европейского центра по профилактике и контролю инфекционных заболеваний (ECDC), в основе которой скорректированный показатель случаев заболевания, который учитывает как случаи заболевания, так и уровень вакцинации и количество тестов в государстве. С новыми показателями можно ознакомиться здесь.

Новые правила касаются пассажиров, прибывающих из стран Европейского союза и Шенгенской зоны, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Дополнительные требования при поездках продолжают действовать только для лиц, прибывающих из стран Европейского союза с очень высоким уровнем распространения вируса (обозначены темно-красным, скорректированный показатель случаев заболевания более 300).

Согласно новому распоряжению, для лиц моложе 12 лет при пересечении границы по-прежнему нет никаких ограничений. Также после пересечения границы Эстонии не должен оставаться в изоляции ни один человек со справкой о вакцинации или о перенесении болезни, независимо от страны, из которой он прибыл.

Для лиц в возрасте 12-18 лет в дальнейшем будут применяться те же правила, что и для лиц старше 18 лет. Лица в возрасте старше 12 лет без справки о вакцинации или о перенесении болезни должны оставаться в изоляции семь дней, если они прибыли из страны, которая в соответствии с ECDC имеет очень высокий уровень распространения вируса, т.е. обозначена темно-красным.

В случае если человек без справки о вакцинации или о перенесении болезни прибывает в Эстонию из страны, где взвешенный показатель с вакцинацией ниже 300, т.е. уровень распространения вируса на уровне от низкого до высокого, он может быть освобожден от обязательства изоляции, если не более чем за 72 часа до прибытия в страну пройдет тест ПЦР или не более чем за 24 часа до прибытия тест на антиген. Без теста он должен оставаться в изоляции в течение семи дней.

В порядке исключения учащиеся без COVID-сертификата в возрасте до 18 лет и те, кому в текущем учебном году исполнится 19 лет, могут в течение семидневного периода изоляции принимать участие в проводящейся в общеобразовательной школе, профессиональном учебном заведении или в школе по интересам учебной и воспитательной деятельности, в деятельности по интересам или в деятельности в связи с работой с молодежью.

Кроме того, обновляется список должностей, в отношении которых действуют исключения при пересечении границы. Под исключения не попадают люди, которые прибывают в Эстонию в туристических целях на срок до 24 часов, поскольку по причине широкой доступности вакцинации исключение больше не требуется, и в список исключений добавляются пациенты, которые путешествуют по неизбежным медицинским причинам.