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  • Эстония
  • Изменились карантинные правила, а также общие ограничения в связи с поездками

Черным по-белому ⟩ Изменились карантинные правила, а также общие ограничения в связи с поездками

Тестирование на коронавирус в Таллиннском аэропорту. ФОТО: Konstantin Sednev

Правительство приняло сегодня решение с понедельника, 7 февраля, отказаться от требования соблюдения карантина для близкоконтактных детей и подростков, если они здоровы и не имеют симптомов COVID. Начиная с 14 февраля, у детей и подростков в пределах Эстонии больше не будут требовать COVID-сертификат. Кроме того, меняются требования в части карантина для работников здравоохранения с целью позволить им выполнять неотложные рабочие обязанности. 

Правительство также обновило правила пересечения границы в соответствии с новыми рекомендациями Совета Европейского союза от 25 января.

Дети без симптомов болезни после близкого контакта в образовательном учреждении или в кружках не обязаны оставаться в карантине

С понедельника, 7 февраля, даже невакцинированные учащиеся после близкого контакта с заболевшим не обязаны оставаться в карантине, если у них нет симптомов COVID. Новое правило действует для всех детей в детских садах и учащихся в возрасте до 18 лет (включительно), а также тех, кому в течение 2021/2022 учебного года исполняется 19 лет, если близкий контакт произошел при оказании услуги присмотра за детьми, в дошкольном детском учреждении, общеобразовательной школе, профессиональном учебном заведении, в школе по интересам или в учреждении по работе с молодежью.

Для мониторинга распространения коронавируса дважды в неделю продолжает проводиться экспресс-тестирование в общеобразовательных школах и профессиональных учебных заведениях. В случае позитивного результата теста или выявленного заболевания следует остаться дома. Находившимся в близком контакте учителям рекомендуется проходить тестирование ежедневно. Наличие необходимых тестов в учреждениях образования обеспечивает Министерство образования и науки.

Работающие образовательные учреждения и школы по интересам особенно важны для обеспечения душевного и социального благополучия детей и молодежи. Смягчению ограничений в системе образования и в школах по интересам должны сопутствовать обычные меры предосторожности: соблюдение дистанции, ношение масок, соблюдение правил гигиены и обеспечение качества воздуха в помещениях. Подавляющее большинство учителей в Эстонии вакцинированы, около 50 процентов педагогов также получили дополнительную защиту благодаря бустерной дозе. Важно продолжать активно предлагать работникам образовательных учреждений возможность вакцинации для получения первичных и бустерных доз.

Внутри страны отменят требование предъявления COVID-сертификата для детей и подростков

Начиная с 14 февраля внутри Эстонии больше не будут требоваться COVID-сертификаты у учащихся общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет (включительно), а также у тех, кому в течение 2021/2022 учебного года исполняется 19 лет.

По причине проводящегося в школах тестирования обосновано и разделение 19-летних молодых людей на основании того, являются ли они учащимися. Поскольку в образовательных учреждениях проводится организованное и обеспеченное на государственном уровне тестирование, инфекционная опасность учащихся контролируется лучше. Организаторы деятельности имеют право требовать от 19-летних лиц подтверждения статуса учащегося.

Работники здравоохранения по решению работодателя могут вернуться на работу до окончания карантина

Зараженные коронавирусом работники здравоохранения получат возможность начать выполнять рабочие обязанности до окончания периода карантина, если их симптомы заболевания уменьшились и при этом соблюдаются все необходимые меры предосторожности.

В остальном же карантинные требования для них остаются прежними. Изменение обусловлено большим ростом распространения вируса, по причине чего работа больниц, скорой помощи, семейных врачей и других учреждений здравоохранения может быть нарушена в результате не только большого числа пациентов, но и нехватки персонала.

Изменяются связанные с поездками ограничения

В основе новых касающихся поездок правил, которые вступят в действие 7 февраля, лежат обновленные рекомендации Совета Европейского союза, а также обновленная оценка риска Европейского центра по профилактике и контролю инфекционных заболеваний (ECDC), в основе которой скорректированный показатель случаев заболевания, который учитывает как случаи заболевания, так и уровень вакцинации и количество тестов в государстве. С новыми показателями можно ознакомиться здесь.

Новые правила касаются пассажиров, прибывающих из стран Европейского союза и Шенгенской зоны, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Дополнительные требования при поездках продолжают действовать только для лиц, прибывающих из стран Европейского союза с очень высоким уровнем распространения вируса (обозначены темно-красным, скорректированный показатель случаев заболевания более 300).

Согласно новому распоряжению, для лиц моложе 12 лет при пересечении границы по-прежнему нет никаких ограничений. Также после пересечения границы Эстонии не должен оставаться в изоляции ни один человек со справкой о вакцинации или о перенесении болезни, независимо от страны, из которой он прибыл.

Для лиц в возрасте 12-18 лет в дальнейшем будут применяться те же правила, что и для лиц старше 18 лет. Лица в возрасте старше 12 лет без справки о вакцинации или о перенесении болезни должны оставаться в изоляции семь дней, если они прибыли из страны, которая в соответствии с ECDC имеет очень высокий уровень распространения вируса, т.е. обозначена темно-красным.

В случае если человек без справки о вакцинации или о перенесении болезни прибывает в Эстонию из страны, где взвешенный показатель с вакцинацией ниже 300, т.е. уровень распространения вируса на уровне от низкого до высокого, он может быть освобожден от обязательства изоляции, если не более чем за 72 часа до прибытия в страну пройдет тест ПЦР или не более чем за 24 часа до прибытия тест на антиген. Без теста он должен оставаться в изоляции в течение семи дней.

  • В порядке исключения учащиеся без COVID-сертификата в возрасте до 18 лет и те, кому в текущем учебном году исполнится 19 лет, могут в течение семидневного периода изоляции принимать участие в проводящейся в общеобразовательной школе, профессиональном учебном заведении или в школе по интересам учебной и воспитательной деятельности, в деятельности по интересам или в деятельности в связи с работой с молодежью.

Кроме того, обновляется список должностей, в отношении которых действуют исключения при пересечении границы. Под исключения не попадают люди, которые прибывают в Эстонию в туристических целях на срок до 24 часов, поскольку по причине широкой доступности вакцинации исключение больше не требуется, и в список исключений добавляются пациенты, которые путешествуют по неизбежным медицинским причинам.

Для прибывающих из-за пределов Европейского союза остаются в действии прежние правила. Все касающиеся стран таблицы обновляются здесь.

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