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Власти Роттердама подтвердили, что им придется на некоторое время разобрать один из исторических городских мостов, чтобы под ним могла пройти только что построенная роскошная яхта, которую заказал основатель компании Amazon Джефф Безос.

Яхту, высота которой (без учета мачт) составляет 40 метров, а длина - 127 метров, строит нидерландская компания Oceanco - и ей же придется оплатить работы по разборке и дальнейшему восстановлению моста.

Мэрия Роттердама сообщила агентству Франс-пресс, что иного способа пропустить новую яхту к открытой воде нет. "Это единственный путь к морю", - сказал официальный представитель городских властей.

Представитель местных властей Марсел Валравенс объяснил, что этот проект очень важен для городской экономики, а закончить строительство яхты где-либо еще невозможно. Он сказал вебсайту Rijnmond, что Роттердам крайне ценит свою репутацию "морской столицы Европы". "Кораблестроение и вся работа в этом секторе - важнейшая опора города", - сказал он.

Ожидается, что работы на мосту займут несколько недель, и будут проведены летом этого года.

В четверг нидерландские средства массовой информации сообщили, что власти Роттердама намерены разобрать бывший железнодорожный мост Конингсхейвен (он также известен как De Hef), который был возведен в XIX веке и пострадал во время бомбардировок города нацистами во время Второй мировой войны. С 2014 по 2017 год мост проходил реставрацию, после чего власти пообещали, что больше его разбирать не будут, он имеет статус национального памятника.

"Старая леди"

Сообщение о том, что среднюю часть моста придется снять ради яхты Безоса, раскритиковал глава исторического общества Роттердама Тон Весселинк. "Невероятно. Если честно, я сначала решил, что это первоапрельская шутка, - сказал он журналистам, стоя около моста. - Я был поражен. А когда узнал, почему это делается, то очень удивился и разозлился. За моей спиной стоит старая леди [имеется в виду мост - ред.]. Ей скоро исполнится сто лет. Роттердам прекрасно ее восстановил. И теперь лучше бы ее оставить в покое".

Впрочем, судя по ответам на вопросы журналистов, у местных жителей нет одного мнения о демонтаже. "В некотором смысле очень странно, что если ваше имя всем известно и у вас есть много денег, есть большая власть, то для вас даже могут подвинуть мост", - сказал один прохожих. "Деньги правят миром, - возражает другой житель Роттердама. - Если его снова вернут в изначальный вид, это не проблема".

О том, что Oceanco строит для Безоса роскошную яхту, стало известно в прошлом году. Компания не рассказывает о подробностях проекта, однако агентство Bloomberg сообщало, что оснащенный ультрасовременными технологиями трехмачтовый парусник строится именно по заказу основателя Amazon.

По данным американской прессы, примерная стоимость яхты, которая станет самым большим подобным парусником в мире, составляет около 500 млн долларов - капля в море для Безоса, чье состояние составляет сейчас порядка 175 миллиардов.

Счет не включает в себя меньший по размеру корабль сопровождения, который Безос также должен приобрести. На нем, в частности, разместится вертолетная площадка, которой не найдется места на основном корабле из-за мачт высотой около 70 метров.