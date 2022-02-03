Лийметс: недавно мы были свидетелями беспрецедентного сбора российских войск в Беларуси

Лийметс виртуально участвовала во встрече глав МИД восточного фланга НАТО (B9), Франции и Украины, где обсуждали планы укрепления сдерживающей позиции восточного фланга НАТО и вопросы, связанные с Россией и Украиной, а также занимались подготовкой к предстоящему в июне в Мадриде саммиту альянса.

Обсуждая темы безопасности, Лийметс подчеркнула, что наряду с реальной военной силой наиболее эффективным сдерживанием являются единство союзников и четкие сигналы. «Мы должны вместе защищать свое демократическое пространство ценностей, последовательно и единогласно пояснять, что не делаем уступок по базовым принципам нашей безопасности — таким, как коллективная защита или политика открытых дверей», — сказала она. Министр также подчеркнула, что эти принципы должны быть центральными и в следующей стратегической концепции НАТО.

Участники встречи подчеркнули, что со стороны России не заметно никакого желания снизить напряжение, а только все большее стягивание войск к Украине. «Например, недавно мы были свидетелями беспрецедентного сбора российских войск в Беларуси. Растущий контроль России над Беларусью и ее постоянное военное присутствие оказывают непосредственное воздействие на безопасность нашего региона и НАТО в целом», — сказала Лийметс.

По мнению Лийметс, для поддержки Украины важно использовать все дипломатические усилия, важнейшими из которых являются постоянная и твердая политическая поддержка, готовность реагировать на агрессию крайне обширными санкциями и дальнейшее предоставление всесторонней практической помощи Украине.

Цель учрежденной в 2015 году платформы сотрудничества «Бухарестская девятка» заключается в обсуждении общих интересов девяти союзников (Эстонии, Латвии, Литвы, Болгарии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Венгрии) в сфере безопасности и взаимных консультациях.