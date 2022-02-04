Полиция: в Ида-Вирумаа действует несколько преступных группировок

По сравнению с ситуацией десятилетней давности, масштаб и влиятельность этих группировок, а также наносимый ими вред обществу существенно сократились благодаря действиям правоохранительных органов, сообщает Rus.ERR со ссылкой на генерального директора Департамента полиции и погранохраны Элмара Вахера.

«После того, как мы отдали под суд некоторые преступные сообщества, смерти от употребления наркотиков прекратились, и мы завершили 2020-2021 годы в положении, когда в Ида-Вирумаа от передозировки не умер ни один человек», - сказал Вахер, добавив, что такого результата можно добиться, если вместе с прокуратурой очень решительно этим заниматься как в Таллинне, так и в Ида-Вирумаа.

Вторым успехом он назвал то обстоятельство, что организованная преступность перестала открыто прибегать к насилию: «Очень хороший результат, что не происходит, так сказать, сведения счетов, которое заметно и общественности, когда, например, могут пострадать люди, которые вообще никак не связаны с конфликтом».