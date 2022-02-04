Спасатель-доброволец, член Рийгикогу, член Кайтселийта и актер Мадис Миллинг потерял сознание в ночь на четверг, когда тушили горящий дом в деревне Локути Харьюского уезда. Скорая немедленно начала его реанимировать и доставила в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь 51-летнему Миллингу врачи не смогли, пишет Postimees .

Президент Алар Карис сказал в прощальном слове, что Мадис Миллинг был верным человеком в нужном месте. Он так много чем всюду занимался, играл на барабанах в группе «Mustad Kolonelid», в театре, в Рийгикогу и много еще где. И неделями был на вахте. Многие спрашивают, что заставляет нас работать, спасать бесплатно. Немного адреналина и чувство миссии.