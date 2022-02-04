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«Я думал, он поскользнулся» ⟩ Человек последним общавшийся с Миллингом: "Все произошло очень быстро, сначала я подумал, что он поскользнулся"
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В пожарной команде Тыдва зажжена свеча в память Мадиса Миллинга
Спасатель-доброволец, член Рийгикогу, член Кайтселийта и актер Мадис Миллинг потерял сознание в ночь на четверг, когда тушили горящий дом в деревне Локути Харьюского уезда. Скорая немедленно начала его реанимировать и доставила в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь 51-летнему Миллингу врачи не смогли, пишет Postimees.