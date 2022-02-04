Встреча Путина и Си: кризис вокруг Украины толкает РФ в объятия Китая?
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, встретятся на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, встретятся на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля.
Первая личная встреча двух лидеров за последние два года пройдет на фоне ухудшения отношений их стран с Европой и США. В конце 2021 года Россия сконцентрировала около 100 000 военных на границе с Украиной. США и другие страны НАТО полагают, что это может означать подготовку РФ ко вторжению в соседнее государство, пишет DW.
В ЕС готовятся к принятию серьезных санкций против Москвы в случае подобного развития событий. В целом отношения Запада с Россией переживают глубокий кризис.
Что касается Китая, то его звездный час как хозяина Олимпийских игр оказался омрачен дипломатическим бойкотом со стороны ряда западных стран, правительства которых хотят таким образом продемонстрировать осуждение нарушений прав человека в КНР, а также политики Пекина в отношении Тайваня и ситуации в Южно-Китайском море.
"Визит Путина в Китай во время Олимпийских игр не только имеет большое символическое значение, означая сигнал о единстве и прочных связях между главами двух государств, но и служит увеличению глобального дипломатического веса и улучшению международного имиджа Китая в условиях усиливающегося бойкота со стороны западных стран", - отмечает в беседе с DW Велина Чакарова, глава Австрийского института европейской политики и политики безопасности (AIES) в Вене.
3 февраля китайское государственное информагентство "Синьхуа" опубликовало подписанную именем Владимира Путина статью под названием "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее".
"Наши страны - близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее", - говорится в этой публикации.
Важная область сотрудничества России и Китая сегодня - совместное развитие
альтернативных международных платежных систем на фоне потенциальных западных санкций. Обойтись без транзакций, в которых доминирует доллар США, не так просто. Однако Россия и Китай хотят показать миру, что они готовы к совместной работе в этой области, полагают эксперты.
"Последовательно расширяем практику расчета в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций. Важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году Соглашения между правительствами России и КНР о расчетах и платежах", - написал Путин в статье для агентства "Синьхуа".
И Россия, и Китай "сигнализируют, что они не довольны существующей международной системой валютных расчетов и собираются сотрудничать, чтобы активно повлиять на нее и изменить ее, - пояснила в этой связи DW глава аналитического центра Centre for Russia Europe Asia Studies в Брюсселе Тереза Фаллон. - Они хотят иметь больше влияния на принципы ее работы, а также возможность определять сферы влияния".
Со своей стороны, Велина Чакарова из Австрийского института европейской политики и политики безопасности отмечает: "России нужен мощный союзник из-за ее изоляции от Запада, а Китаю нужен надежный международный партнер с региональной проекцией силы, чтобы усилить свои глобальные позиции и глобальное геополитическое влияние".
Однако означает ли укрепление сотрудничества Москвы и Пекина, что Китай поддержит РФ в случае ее вторжения в Украину?
На прошлой неделе в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном о конфликте вокруг Украины министр иностранных дел Китая Ван И призвал все стороны "сохранять спокойствие" и воздержаться от действий, направленных на "нагнетание напряженности и раздувание кризиса". При этом Ван И, однако, добавил, что опасения России в сфере безопасности "надо принимать всерьез".
"Похоже, что в условиях столь напряженной конфронтации Китай принял сторону России, причем сделал это открыто, а это отличается от его традиционно более нейтрального подхода к чувствительным вопросам", - комментирует в беседе с DW Данил Бочков, научный сотрудник Российского совета по международным делам в Москве. - Со стороны обоих государств это может быть сигналом об установлении более доверительных отношений, напоминающих квази-союзническую структуру".
Между тем после встречи 3 февраля в Пекине министров иностранных дел РФ и КНР китайский МИД заявил, что обе страны координируют свои позиции по региональным вопросам - таким как Украина, Афганистан и ситуация на Корейском полуострове.
И все же Пекин, скорее всего, желает стабильности в Восточной Европе. Ведь у Китая много торговых связей с Украиной в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Инвестиции КНР в Восточной Европе могут пострадать в случае эскалации конфликта.
"Не думаю, что Китай игнорирует тот факт, что возможный кризис в Украине будет иметь серьезные последствия. Пекин не заинтересован в том, чтобы это произошло", - считает Зсуза Анна Ференци - бывший политический советник в Европейском парламенте.
"Нет никаких поводов полагать, что КНР нарушит свою доктрину нейтралитета и открыто поддержит вторжение России в Украину", - считает и Ши Иньхун - профессор международных отношений в Университете Ренмин в Китае.
"Китай не будет публично выступать против вероятного вторжения России в Украину, но и поддерживать его тоже не станет, - констатирует эксперт в беседе с DW. - Хотя Китай и будет выступать против любых западных санкций против России, он не станет ничего предпринимать напрямую, чтобы им противостоять".
По мнению опрошенных DW экспертов, Китай постарается сделать все, чтобы зимние Олимпийские игры не были омрачены военным конфликтом в Европе. "Не думаю, что Путин начнет вторжение в Украину во время зимней Олимпиады в Пекине, - отмечает в этой связи Ши Иньхун. - Ведь это может сильно расстроить Китай".