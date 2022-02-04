Встреча Путина и Си: кризис вокруг Украины толкает РФ в объятия Китая?

Однако означает ли укрепление сотрудничества Москвы и Пекина, что Китай поддержит РФ в случае ее вторжения в Украину?

На прошлой неделе в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном о конфликте вокруг Украины министр иностранных дел Китая Ван И призвал все стороны "сохранять спокойствие" и воздержаться от действий, направленных на "нагнетание напряженности и раздувание кризиса". При этом Ван И, однако, добавил, что опасения России в сфере безопасности "надо принимать всерьез".

"Похоже, что в условиях столь напряженной конфронтации Китай принял сторону России, причем сделал это открыто, а это отличается от его традиционно более нейтрального подхода к чувствительным вопросам", - комментирует в беседе с DW Данил Бочков, научный сотрудник Российского совета по международным делам в Москве. - Со стороны обоих государств это может быть сигналом об установлении более доверительных отношений, напоминающих квази-союзническую структуру".

Между тем после встречи 3 февраля в Пекине министров иностранных дел РФ и КНР китайский МИД заявил, что обе страны координируют свои позиции по региональным вопросам - таким как Украина, Афганистан и ситуация на Корейском полуострове.

Китаю выгодна стабильность в Европе

И все же Пекин, скорее всего, желает стабильности в Восточной Европе. Ведь у Китая много торговых связей с Украиной в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Инвестиции КНР в Восточной Европе могут пострадать в случае эскалации конфликта.

"Не думаю, что Китай игнорирует тот факт, что возможный кризис в Украине будет иметь серьезные последствия. Пекин не заинтересован в том, чтобы это произошло", - считает Зсуза Анна Ференци - бывший политический советник в Европейском парламенте.

"Нет никаких поводов полагать, что КНР нарушит свою доктрину нейтралитета и открыто поддержит вторжение России в Украину", - считает и Ши Иньхун - профессор международных отношений в Университете Ренмин в Китае.

"Китай не будет публично выступать против вероятного вторжения России в Украину, но и поддерживать его тоже не станет, - констатирует эксперт в беседе с DW. - Хотя Китай и будет выступать против любых западных санкций против России, он не станет ничего предпринимать напрямую, чтобы им противостоять".

По мнению опрошенных DW экспертов, Китай постарается сделать все, чтобы зимние Олимпийские игры не были омрачены военным конфликтом в Европе. "Не думаю, что Путин начнет вторжение в Украину во время зимней Олимпиады в Пекине, - отмечает в этой связи Ши Иньхун. - Ведь это может сильно расстроить Китай".