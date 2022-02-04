Коронавирус подтвержден у 8004 жителей Эстонии, шестеро скончались

По состоянию на утро 4 февраля, в больницах находится 386 пациентов с коронавирусом. Из них 225 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 164 человека, или 72,9% не были вакцинированы, а 61, или 27,1% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 49 новых историй болезни. Скончалось шесть человек, пятеро не были вакцинированы: 49-летний мужчина, 66-летняя женщина, 69-летняя женщина, 74-летняя женщина, 88-летний и 96-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 401,3 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 619,7 невакцинированных человек в день.