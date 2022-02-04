Эстонка в шоке: 300 евро за комнатушку?

В январе этого года медианная цена квадратного метра квартиры в Эстонии выросла до 1833 евро, что стало абсолютным рекордом. Рынок съемного жилья не остался в стороне: за крошечные квартиры запрашивают гигантские цены.

«Не знаю, почему я в таком шоке, ведь это всего лишь рынок», — пишет пользователь социальной сети Twitter Хеле. Впрочем, одних людей цены бросают в дрожь, а другие просто вынуждены снимать жилье по такой стоимости.

«Спрос поддерживает эти цены на высоком уровне, все больше и больше людей переезжают в большие города. Из-за небольшого выбора они вынуждены платить эту цену, а пока есть согласные снимать жилье за эти деньги, цены останутся прежними и даже будут расти. Такая ситуация не может продлиться долго», — комментирует пользователь H0LGERson.

«Две комфорки, микроволновка и стол. Вот что я получил в Тарту за 275 евро...» - пишет Ханс.

«Так называемая "квартира" была моим жильем довольно долго. Однако сегодня я переехал в одиннадцатиметровую каморку за 295. Воспринимаю это как победу», — пишет Кнут.