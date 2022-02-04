Цена нефти Brent превысила $90 впервые с октября 2014 года

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $92,05 за баррель, что на $0,94 (1,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,28 за баррель, что на $1,01 (1,12%) выше итогового значения сессии в четверг. Котировки WTI также находятся на максимуме с октября 2014 года.